Jules Koundé, la fierté de La Brède

Ce mardi soir, toute la France du foot n’avait d’yeux que pour une chose : le retour de Karim Benzema avec les Bleus. Toute ou presque. La Brède, petite ville girondine de 4000 habitants a, elle, explosé à l’annonce d’un nom, celui de l’enfant du pays passé par le club du coin : Jules Koundé.

Jules a rejoint ses potes sur FaceTime

« C’est marrant, le matin, je lui ai envoyé un souvenir Facebook : il y a 9 ans jour pour jour, on jouait la finale de la Coupe du Sauternais. »

« C’est fou. Il y a 5-6 ans, on lui avait offert le maillot de Benzema. »

Le jour où il s'est emmêlé les pinceaux contre Bayonne

« On peut même lui dire qu'il est nul au foot »

À 20h22, ce mardi, un séisme de magnitude 6,5 a été ressenti à 20 kilomètres au sud de Bordeaux. L’épicentre ? Le stade André Mabille de La Brède, terrain de jeu des Rouge et Blanc du club de foot local. Eh oui, Didier Deschamps vient d’annoncer la première convocation en Bleu de celui qui a foulé cette pelouse entre ses 12 et 15 ans, Jules Koundé."Jules Koundé",Louis Vivin, avec qui il formait une charnière centrale redoutée en U14 et devenu un de ses meilleurs amis, est sur un petit nuage.L’ascension de l’actuel défenseur du FC Séville est fulgurante, mais, à La Brède, à l’image du président Tony Gómez, on n’est pas vraiment étonné :Plus tard dans la soirée, Jules a rejoint ses potes sur FaceTime. Pour celui qu’ils surnomment le « Curt » , voir son nom associé à l’équipe A n’était pas prévu., se marre Nathan Nass, un autre de ses meilleurs amis.Son ancien entraîneur U15 à La Brède, Thomas Herreria, a également échangé avec lui :(coupe du District).Jules Koundé, plus jeune, s’est beaucoup inspiré de stars comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. Ce dernier fait son retour en équipe de France en même temps que sa première convocation. Un signe du destin pour son ami Louis Vivin :Il s’est toujours inspiré de joueurs offensifs, lui, le défenseur. Il faut dire que dans son jeu, la projection vers l’avant est une caractéristique depuis petit., détaille Thomas Herreria. Le coach de l’époque confirme :Cette envie d’aller de l’avant lui a parfois coûté cher, et Thomas Herreria s’en souvient bien :Le coach avoue lui avoir un peu remonté les bretelles :Son ancien coach dévoile également une passion pour la gastronomie américaine :(Rires.) Puis après, je lui achetais le goûter et il me charriait parce que je prenais des gâteaux "sous-marques". C’est Jules, il est réservé, mais quand il connaît bien les gens, c’est un sacré chambreur. »(Rires.), rigole son ami Nathan Nass.Pour le président Gómez, avoir un modèle comme Jules Koundé pour ses petits de l’école de foot est une chance., s’amuse-t-il. Preuve de plus de son attachement au LBFC : lors de son dernier match avec La Brède en U15, juste avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux, il s’était inscrit les initiales du club dans les cheveux.Après ceux des Girondins de Bordeaux et du FC Séville, le président de La Brède FC espère bien habiller son nouveau club house avec un maillot de l’équipe de France. Toujours floqué Koundé, évidemment.