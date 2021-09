Jul, M. Pokora, Parker, Gasly, Drogba... On connait les compos du match des Héros

La composition de l'Equipe de l'UNICEF pic.twitter.com/EuVHlj1f01 — Actu OM (@ActuOM__) September 21, 2021

Honnêtement, il n’y a rien de mieux que les rencontres de charité. Ce n’est pas très cher, il y a des stars, du spectacle, des happenings, mais surtout des compos bizarres. Le 13 octobre prochain : les légendes de l'OM affrontent au Vélodrome le XI de l’UNICEF, au profit des enfants de Côte d’Ivoire. Et l’identité des 22 titulaires a été dévoilée ce mardi, avec quelques associations… surprenantes. Du côté des légendes locales, Jul sera aligné d’entrée dans le milieu à trois, aux côtés de Pirès et Nasri, derrière un trio Cissé-Drogba-Ravanelli. Dans sa chanson, le rappeur avait détaillé son style de jeu :. L'entre-jeu adverse est prévenu.L'adversaire, justement sera une équipe internationale où il est un peu moins question de football. Aligné au poste d’ailier gauche, Matt Pokora, un autre champion de la SACEM, pourra enfin se confronter à l’un de ses plus rudes concurrents en vue des NRJ Music Awards. Un match dans le match pour lequel le chanteur aura le soutien de Pierre Gasly, grand supporter du PSG et pilote de Formule 1, qui va donner au terme « mobylette » une autre dimension. Plus grand meneur français de l’histoire, Tony Parker sera lui positionné en numéro 10 - logique -. Pour les accompagner, Trezeguet, Kluivert père, Cambiasso, Mendieta, Abidal, Ricardo Carvalho, Karembeu et Lehmann dans les buts.Pas mal : mais toujours moins fort que l'OM de Sampaoli.