Jude Bellingham devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro

Bravo Jude, en attendant Kozłowski.Entré en jeu à la 82minute face à la Croatie (1-0) , Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre de l'Euro. À 17 ans, 11 mois et 15 jours, le milieu de terrain anglais bat ainsi le record jusque-là détenu par le Néerlandais Jetro Willems, âgé de 18 ans, 2 mois et 10 jours en 2012.L'exploit du talentueux Bellingham pourrait cependant être éclipsé par Kacper Kozłowski. Le Polonais, 17 ans et 7 mois, est en effet le plus jeune footballeur sélectionné pour cette édition. Une entrée sur la pelouse durant le tournoi lui garantirait donc le record « absolu » et l'inscrirait (déjà) dans la légende.Vous faisiez quoi en 2003 ?