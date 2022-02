Juan Musso (Atalanta) en dévoile un peu trop sur ses réseaux sociaux

[AHORA] "La foto correcta": Juan Musso compartió una foto en la que el espejo le jugó una mala pasada. ? pic.twitter.com/kPZXphxEQz — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 3, 2022

FP

Miroir, mon beau miroir, qui a la plus belle du royaume ?Juan Musso a vécu une drôle de soirée ce jeudi comme le raconte Marca . De retour chez lui après la trêve internationale, le portier de l'Atalanta découvre, avec bonheur, la jolie surprise que lui a réservée Anna Ariaudo, sa petite amie. Un gros bouquet de roses rouges trône sur la table basse et des ballons en forme de cœur flottent un peu partout dans la pièce. Une scène que l'Argentin s'empresse de partager sur les réseaux en indiquant à sa chère et tendre qu'elle est, tout simplement.Jusque là, rien d'anormal sauf que Juan Musso semble avoir oublié un léger détail et pas des moindres : un miroir situé sur le mur d'en face. Sans avoir dévoilé le menu du soir, le cliché du gardien offre, en plus de la découverte son salon joliment décoré, une vue sur son service trois pièces. Et pas question de vaisselle ici évidemment. Une belle gaffe que le malheureux corrigera quelques minutes plus tard, postant, comme il l'indique lui même, vêtu cette fois d'un tee-shirt et d'un pantalon. Une mésaventure prise avec le sourire par Anna Ariaudo qui a sobrement commenté :C'est beau l'amour.