Juan Miranda, le fils prodigue du Betis

Revenu sur ses terres après quelques années de formation au FC Barcelone, Juan Miranda, 22 ans, a offert au Betis samedi sa troisième Coupe du Roi, dix-sept ans après celle que les Béticos avaient gagné sous ses yeux d'enfant au Vicente Calderón.

« 17 ans plus tard je suis celui qui t'emmène à cette finale »

Un passage par la Masia et un retour en roi

S’élançant pour tirer le cinquième tir au but décisif après le raté de Yunus Musah quelques secondes auparavant, Juan Miranda vient voler la vedette à son idole, Joaquín. Le jeune latéral gauche remplaçant, formé au club, prend à contre-pied Giorgi Mamardashvili, avant de s’écrouler dans la surface, en pleurs. Dix-sept ans après le dernier titre du Betis, déjà une Coupe du Roi, le natif d’Olivares, dans la banlieue de Séville, a écrit l’histoire d’un club qui l’a vu grandir., confessait tout de même celui qui est devenu le héros de la soirée. Dans les tribunes derrière le but et la piste d’athlétisme, toute sa famille ayant fait le court déplacement au Stade de la Cartuja a fêté avec lui la victoire du, qui se transmet de père en fils chez les Miranda., écrivait Juan sur Instagram lorsque le Betis éliminait le Rayo Vallecano pour accéder à cette finale quasi à domicile.Né en janvier 2000, il n'avait que cinq ans la dernière fois que l'équipe d'Avenida de la Palmera s'est battue pour un titre. Déjà une finale de Coupe du roi, contre Osasuna cette fois-ci, que son père n’aurait manqué pour rien au monde., s’était souvenu pour Marca celui qui a la mémoire désormais bien plus fraîche pour graver ses nouveaux souvenirs.À aujourd’hui 22 ans, celui qui occupe le flanc gauche du club de sa vie se souvient surtout de cette victoire en 2005 à travers les yeux de ses parents, qui lui racontent l’envahissement du terrain après le but de Dani dans les ultimes secondes des prolongations., raconte le, qui sera sur les albums photos d’une palanquée de familles sévillanes après cette finale. Il y a dix-sept ans, Joaquín était lui aussi présent au Vicente Calderón, et remportait sous les yeux du petit Juan le premier trophée de sa carrière., s’est ému 'Juanito'.Si le storytelling est magnifique, Juan Miranda semble tout de même oublier qu’il avait déjà joué une finale de Coupe du Roi, il y a trois ans. Mais avec le Barça. Formé au Betis entre ses 8 et 14 ans, le gaucher avait rejoint La Masia chez les Cadets, où il a gravi les échelons jusqu’à faire ses débuts avec l’équipe première… en coupe. Un trophée que les Catalans perdront justement face à Valence. Une erreur que n’a pas voulu reproduire celui qui a fait le choix de rentrer à la maison après un prêt infructueux dans un Schalke moribond en pleine pandémie. De retour chez lui, l’enfant prodigue fait oublier Álex Moreno sur le côté gauche, s’inscrit comme capitaine des Espoirs espagnols, qualifie les siens pour la Ligue Europa et remporte une médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Et même si cette saison il n’est que le remplaçant d’un Moreno revenu en pleine forme après quelques blessures, l’invité surprise de cette Copa del Rey a inscrit son nom dans le marbre en ce samedi soir extraordinairement frais à Séville.Lui qui du haut de ses cinq ans brandissait le lourd drapeau du Betis le long de l’Avenida de la Palmera lorsque l’équipe paradait au milieu de la ville, s’est perché ce dimanche sur le toit du bus à impérial avec le non moins lourd trophée de la Coupe du Roi. En compagnie Joaquín, son idole devenu coéquipier, et sans ses parents, qui seront sûrement quelques mètres plus bas à applaudir l’équipe qui fait battre leur coeur et celui de leur fils depuis des années., lance celui qui après Vicente Calderón et La Cartuja a d’autres rêves parés de vert et blanc.