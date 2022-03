Joyeux 150 ans, le HAC

So Foot

Cher HAC,Tu as décidé de célébrer tes 150 ans aujourd’hui, en marge d’un match contre un voisin caennais que tu espères ratatiner. Tu vivotes depuis pas mal de temps en Ligue 2, tu ne vas ni mal bien, mais ça ne nous empêche pas de penser régulièrement à toi. Et puis c’est un jour idéal pour se souvenir que c’est par la mer que le foot est arrivé en France.On ne connaît peut-être pas ton histoire par cœur, mais on sait des choses.On sait que le joli maillot ciel et marine que tu portes depuis 1872 est une référence aux universités de Cambridge et d’Oxford.On sait qu’il y avait de la magie dans les chaussures d’Alain Caveglia et des armes de destruction massive dans celles de Teddy Bertin. On sait que Vikash Dhorasoo faisait des plus beaux extérieurs du pied que Ricardo Quaresma, que Milinko Pantić mettait des quadruplés au Camp Nou, mais pas un pied devant l’autre à Deschaseaux, qu’Ibou Ba avait un Usain Bolt dans chaque orteil, que Jean-Michel Lesage mérite une statue et que Kévin Anin est un roi sans couronne.On sait aussi où on était formés trois des derniers champions du monde, Steve Mandanda, Benjamin Mendy et Paul Pogba. La Cavée Verte n’est pas que ta fierté, elle est celle de tout le football français.On pense souvent à Christophe Revault, Nathaël Julan, Samba Diop et on ne s’arrêtera jamais de penser à eux.On sait également qu’en 150 ans d’histoire, ton armoire à trophées n’est toujours remplie que d’une Coupe de France (1959) et pour des raisons d’optimisation de l’espace, on te conseille donc de mettre ça sur une table de chevet.Merci à ton palmarès de nous enseigner que dans le football comme dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. L’essentiel est ailleurs, dans un des chants que scanderont probablement les Barbarians cet après-midi :