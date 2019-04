Joyeuse EL, Félix !

Très généreux contre l'Eintracht Francfort ce jeudi soir, João Félix a offert quatre beaux cadeaux (trois buts, une passe décisive) lors du quart de finale de Ligue Europa gagné par le Benfica Lisbonne (4-2). De quoi s'imaginer un bel avenir. Dans la compétition comme dans le foot.

Le cauchemar de Trapp

Oublié à Porto, ressuscité à Lisbonne

Par Florian Cadu

Le saviez-vous ? Jusque-là, António Pacheco était le dernier footballeur du Benfica Lisbonne à avoir collé un triplé dans un match de Coupe d'Europe. C'était en septembre 1992, et la victime s'appelait le MNK Izola. Une équipe slovène qui avait donc vu le Portugais briller, malgré elle. Mais si ce nom qui ne possède même pas de photographie sur sa page Wikipédia ne vous dit pas grand-chose, vous pouvez l'oublier.Car depuis ce jeudi soir, un homme qui était adolescent il n'y a pas si longtemps a remplacé son compatriote. À seulement 19 ans, João Félix a en effet profité du quart de finale aller de Ligue Europa contre l' Eintracht Francfort pour marquer les esprits. Dans sa hotte, quatre gros cadeaux à destination des fans de Benfica et de ses partenaires : trois buts et une passe décisive, décorés d'une victoire 4-2 en guise d'emballage. Un futur grand serait-il né ?En tout cas, Félix a montré sur ces 90 minutes qu'il avait tout pour se construire une grosse carrière. Son show a débuté par un penalty transformé à la 21minute, s'est poursuivi par un exploit personnel conclu d'une frappe imparable au ras du poteau juste avant la pause, s'est enchaîné par une déviation de la tête pour permettre à Rúben Dias de faire trembler lui aussi les filets au début du second acte, et s'est achevé par un plat du pied gagnant à l'approche de l'heure de jeu. Pauvre Kevin Trapp ...Fan de Kylian Mbappé et courtisé par de nombreuses grandes entités comme le Paris Saint-Germain, celui qui dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros et dont le contrat court jusqu'en 2023 n'a pas attendu la C3 pour se faire un (pré)nom de chat séduisant. Polyvalent dans le secteur offensif et hyper technique, l'attaquant a déjà planté à dix reprises en seulement quinze titularisations de championnat cette saison. Pour sa première année en professionnel, la petite pépite a aussi marqué en Coupe. Mais il n'avait pas encore pu célébrer desur la scène continentale, malgré trois apparitions en Ligue des champions et quatre en Ligue Europa. C'est désormais chose faite.Si Félix paraît déjà si fort, c'est parce que sa trajectoire n'a pas été des plus linéaires en dépit de son incroyable précocité apparente. À Porto par exemple, où il a commencé sa formation avant de rejoindre les Dragons, le bonhomme s'est fait jeter sans ménagement. «, a-t-il ainsi déjà dévoilé dans des propos relayés parEt la prouver également à ceux qui l'entouraient. Éducateurs, proches, entraîneurs, coéquipiers, dirigeants, spectateurs, supporters : tous avaient le droit de douter de ce talentueux gamin. Bruno Lage , lui, a décidé de miser dessus. En ce mois d'avril, il ne le regrette pas : Benfica pourrait voir les demi-finales de C3 grâce à lui.