Joue-la comme l’OFC

Dans les méandres du football écossais, un club assez particulier vient de germer : l’Our Football Club. Aujourd’hui en cinquième division, l’aventure du club fondé en février dernier par Chris Ewing a de faux airs de Football Manager.

Une folie, des idées et 40£

L’Edusport Academy, du beurre et 5h30 de bagnole

Scottish Coast Custom

Par Gad Messika, à Annan et Glasgow

135 kilomètres de collines verdoyantes séparent Glasgow et Annan, bourgade de 8000 âmes qui pousse dans le sud de l’Écosse, non loin de la frontière anglaise. En bordure de la ville, le Galabank Stadium est un repaire. Celui de l'Our Football Club, dirigé par Chris Ewing, grand homme aux cheveux poivre et sels à la mâchoire carrée. Posé devant les briques rouges de l’entrée principale, le président accueille chaleureusement les fans en serrant des paluches et en enchaînant les «Les visiteurs ne sont pas de simples supporters. Ce sont des membres du club à part entière. Comme son nom l'indique, l'Our Football Club se veut un club 100% collaboratif et participatif avec tous ses membres, qui cotisent la modeste somme de 25 pounds par an. En retour, ces derniers ont leur mot à dire quant aux couleurs, budgets, logos et recrues de l'équipe. Comme de vrais socios. Des fans venus encourager leurs protégés engagés dans les rugueuses joutes de la cinquième division écossaise.Ils n’étaient qu'une poignée à avoir fait le déplacement pour assister au dernier match de la saison 2017-2018 contre le Civil Service Strollers FC. Mais plus de 700 personnes ont, pour le moment, rejoint Chris dans cette aventure qui fait office d'OVNI dans le football écossais. «» , confesse le président en roulant les r. Ce dernier a choqué le jour où il a annoncé publiquement son projet : faire monter son équipe - construite de toute pièce en février dernier - en D1 avant 2025. Un projet ambitieux et iconoclaste auquel il a longtemps été le seul à croire. «"T’es un malade mental, tu ne vas jamais y arriver."Chris a connu un bref passé de footballeur pro. À 25 ans, sa carrière avorte lorsqu'il n’est pas conservé par le Motherwell FC, un club de première division. «» , regrette-t-il. À 25 ans, le chômeur débarque à Paris avec quarante pounds en poche, enchaîne les petits boulots et découvre une seconde culture. Le football lui manque rapidement. Très vite germe en lui l'idée de fonder une académie qui permettrait à des jeunes footballeurs français de pouvoir évoluer, à tous les niveaux, en Écosse. «En 2011, il fonde donc l'Edusport Academy, à Glasgow. Au départ, il ne peut organiser que des matchs amicaux, tout en plaçant ses meilleurs éléments dans des clubs écossais. C'est sur cette base que son projet de club collaboratif va s'affirmer. Depuis février, l'Edusport est le fournisseur officiel de talents du Our Football Club. Avant de débarquer dans l'académie, Christopher Rafii, le défenseur central de l'équipe, jouait à Montrouge et était pâtissier. Il a été séduit par l'invitation de Chris Ewing. «, raconte celui qui a connu l'ascension depuis la D6 et cuisine des fondants pour ses coéquipiers.Sur le pré, la désorganisation règne dans les rangs de l'OFC, qui se fait dominer d'un but dans une rencontre typique de cinquième division britannique à base d’engagement, de tacles aux genoux et de longs ballons. Un spectacle que savoure Simon avec gourmandise. Originaire de Norwich, en Angleterre, le gaillard s’est claqué 5h30 de voiture pour voir son équipe perdre. Il confie avoir entendu parler du projet grâce à une interview de Chris avec James White, célèbre animateur de Sky Sports. «"Putain, je veux en faire partie !", hurle-t-il avec enthousiasme sous un soleil printanier qui rougit ses joues gonflées.Bref, pour Simon, ce projet a été un bol d’air frais dans un monde de plus en plus aseptisé et gouverné par l’argent : «» Une denrée rare dans le football moderne, qui attire au-delà des frontières du royaume. Australiens, Américains, Israéliens et bien d’autres se sont impliqués dans cette aventure. Un vif succès auquel Chris ne s’attendait pas quand il a lancé le site internet : «Chris ne peut pas négliger le fait que l’Edusport Academy soit une académie française, ce qui va «» . Une idée partagée par un un Simon titubant jusqu’à la voiture de l’employé du club le ramenant à l’hôtel. Même joyeux, il se montre très inspiré : «"Global Revolution"» Chris, lui, peut repartir l’esprit tranquille. Sur le plan humain, le match est gagné : «» Pour le prix de cinq pintes de bière, chacun peut donc éteindre sa console et participer à une petite partie deréelle.