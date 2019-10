La Josy, pilier de La Chapelle-Neuve

En 2013, Josiane Guillemette avait une volonté : tout faire pour que le club de foot de La Chapelle-Neuve, dans le Morbihan, ne mette pas la clef sous la porte. Six ans, deux promotions et un Grand Prix 2019 du Vrai Foot Day plus tard, les Paotred du Tarun sont toujours là. Avec, derrière le bar et le bureau de présidente, la Morbihannaise pur jus. Avant le derby des Chapelles, gros plan sur une dirigeante qui n'a toujours pas lâché la buvette.

Le porte-à-porte de La Chapelle

Adoubée par la nouvelle génération

Rendez-vous à la buvette

Été 2013. L’heure est à l’inquiétude du côté de La Chapelle-Neuve. Dans cette bourgade d’à peine 1000 âmes, située dans le Morbihan non loin de Pontivy, le président de La Chapelle-Neuve Football vient de mettre les voiles vers un club voisin. Dans ses valises, il emporte une quinzaine de joueurs de l’équipe première. L'ultime vestige d’une association fondée en 1975. Un coup quasi fatal, en quatrième division de district. Avec son malheureux contingent de trois ou quatre cadres vieillissants, le club chapelle-neuvois a un pied dans la tombe. Décidée à ne pas voir périr une entité qui lui est chère, Josiane Guillemette choisit, sur les conseils de son beau-frère Didier Pédronneau, de taper, avec l'autre moitié de l'effectif, à la porte des habitants du coin. Comme on le faisait jusque dans les années 1990 pour vendre aspirateurs et encyclopédies.» , replace la sexagénaire. Avec son beauf, ex-trésorier et président du club, Josiane parvient à réunir suffisamment de volontaires pour offrir un sursis aux(Les amis du Tarun, en VF, le cours d'eau qui borde La Chapelle-Neuve). Cerise sur le kouign-amann, les recrues la nomment présidente de La Chapelle-Neuve Football. Le point culminant d’une idylle qui l’aura vu débarquer au parc des sports Nehue comme simple spectatrice, au début des, transiter avec brio par la buvette avant d’embrasser l’ingrate fonction de secrétaire du club. Un plan de carrière à faire pâlir un autre produit du Morbihan, Anthony Le Tallec, natif d’Hennebont, commune d’un peu plus de 15 000 habitants située sur la route de Lorient, à une trentaine de bornes de là. Mais une ascension pour le moins inattendue.Fille de la Bretagne et du Morbihan, Josiane n’a pas toujours aimé le football. Pas plus qu'un autre sport d'ailleurs. «» , clame celle qui a grandi dans le village voisin de Guénin, au pied du Manéguen (la Montagne blanche, en breton). Elle n’a pas non plus, comme la plupart de ses joueurs, prêté allégeance au FC Lorient. Plutôt branchée broderie, toujours secrétaire d’un club d’activités manuelles, elle est venue au ballon rond comme on aurait découvert les îles Kerguelen : un peu par hasard. Coupeuse en confection de carrière, c’est pour soutenir son beau-frère, Didier, qu’elle a la première fois emprunté la rue du Stade. Le seul auquel elle se rend, trois fois par semaine, depuis un gros quart de siècle.Indifférente, sympathisante, hier dirigeante, la Morbihannaise devient donc, à l'été 2013, la tête pensante de La Chapelle-Neuve Football. Elle l’ignore, mais elle n’a encore rien vu. Un autre mouvement d'envergure se prépare, dans l’autre sens cette fois. En juin 2014, une petite trentaine de jeunots frappe à la porte d’une Josiane aussi surprise que réjouie. «, se souvient-elle.» La relève est assurée, et la nouvelle génération maintient la présidente dans ses fonctions. Mieux, l’esprit franchouillard et bon enfant desperdure : «Pour le reste, en plus d’avoir des idées, les gamins ont du ballon. Ce qui ne gâte évidemment rien, et permet à La Chapelle-Neuve de monter deux fois de suite, en 2015 et 2016, de se stabiliser en Départemental 2 et d’aborder en favori le premier derby des Chapelles, ce dimanche face à La Chapelle-Neuve des Côtes-d’Armor, pensionnaire de D3. Ce match, la présidente le vivra à la buvette, d'où elle ne manquera pas de balancer ses habituels «» Classique, mais apprécié. «, justifie la dirigeante, prompte à jouer collectif et à souligner le rôle précieux des membres du bureau et autres bénévoles.» Le sien se trouve donc derrière le bar du local du club, aux côtés de sa belle-fille, Florence, préposée aux sandwichs. Elle y aurait, dit-on, parfois la main lourde, ce dont elle se défend mollement.Ce qui fait moins débat, c’est la bienveillance avec laquelle, peu importe le résultat, elle aborde ses protégés à l’heure de leur remettre leur casse-dalle d’après-match. «» , apprécie Gwenaël Laurent, ancien buteur providentiel de la première et aujourd’hui secrétaire adjoint et CM du club. «» , répond-elle sobrement. Ne pas s'attendre, donc, à voir la présidente vilipender l'arbitre ou l'adversaire : la pression, Josiane ne la met pas, elle la sert. Chose à laquelle elle n'a aucune intention de renoncer, tant par habitude que par plaisir : «» Là où tout a commencé, ou presque, pour la dirigeante. Là où risque de se prolonger le derby des Chapelles dimanche soir. Et l'on entendra forcément ce gimmick : «