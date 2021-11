Joshua Kimmich critiqué pour sa position sur le vaccin

AL

Pas de vaccin, plus copains.Il fait partie des rares à l’avoir affirmé publiquement : Joshua Kimmich n’est pas encore vacciné . En faisant part de, le milieu allemand ne s’est pas fait que des amis. À commencer par des anciennes gloires du Bayern Munich telles que Mario Gómez et Paul Breitner, qui ne comprennent pas cette position.a affirmé Gomez au micro d’Amazon.(N.D.L.R : quatre autres joueurs du Bayern Munich ne sont pas vaccinés non plus), explique Breitner à Sport Bild La position de Kimmich étonne d’autant plus que le joueur est à l’origine, avec son partenaire Leon Goretzka, d’une campagne appelée « We Kick Corona » dans le but de lever des fonds pour lutter contre le virus. Selon le média néerlandais, l’Allemand ne souhaite pas aggraver la situation et a déclaré qu’il n’était pas opposé à la vaccination. Lukas Podolski, l’un de ses anciens partenaires en sélection, avait lui tenu à le défendre dans le journalLe pilori peut-être pas, mais un peu de cohérence, pourquoi pas.