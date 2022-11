Josh Maja : « À nous de ramener Bordeaux à sa place, en Ligue 1 et même en Europe »

Nîmes Bordeaux Diffusion sur

« Dans Sunderland 'til I die, la manière dont certains personnages ont été dépeints ne correspond pas à la réalité. »

« Ma relation avec les plus jeunes est bonne, je pense être un bon exemple de professionnalisme et de comportement. »

« Pour moi, la vie c'est apprendre et s'améliorer en permanence. Jusqu'ici, je prends du plaisir en Ligue 2 et j'espère qu'à la fin de la saison nos visages arboreront un grand sourire. »

« Nos supporters nous poussent, nous aident à gagner. Tant qu'ils viendront, je suis sûr que nous continuerons à gagner. On entretient une relation donnant-donnant. »

C'est un endroit où il y a un vrai amour du football, avec beaucoup d'enfants qui jouent dans l'espoir d'offrir une meilleure vie à leurs familles. Mais pour eux, le football reste un plaisir avant tout. Réunir des potes et jouer, c'est ce qui importe le plus. Ce n'est pas le coin le plus sympa de Londres, on n'y croise pas de touristes. L'objectif pour tous ces enfants, c'est de sortir de là en travaillant le plus dur possible. C'est pour cela qu'autant de joueurs viennent de là. C'est un endroit dur, dans lequel il se passe peu de bonnes choses, alors se concentrer sur les études ou sur quelque chose qui peut te rendre fier est important, si tu grandis là-bas.J'ai regardé la série quand elle est sortie. Elle a eu du succès parce que c'était un des premiers documentaires en immersion dans un club de foot. J'ai trouvé ça bien, ça m'a amusé d'en faire partie. Ça a permis à beaucoup de fans de foot de voir les joueurs et entraîneurs sous un regard nouveau. C'était une bonne chose parce que ça a permis de tourner d'autres documentaires sur d'autres clubs, même si j'ai été surpris de la manière dont j'ai été traité dans la série. Le principal, c'est que les gens qui me connaissent savent que mes intentions ont toujours été pures.Je n'avais pas à aimer ou non. Je savais qu'ils allaient monter ça comme ils le voulaient et que j'étais simplement un personnage de la série. Je me suis amusé en regardant le show, comme beaucoup de monde, tout en sachant que la manière dont certains personnages ont été dépeints ne correspond pas à la réalité. Pour certaines personnes, c'est facile de juger les protagonistes après avoir vu la série. Encore une fois, les gens qui me connaissent savent. Mais pour faire une série à succès, il faut dépeindre les personnages d'une certaine manière.Bien sûr. Cela a été tourné durant une période difficile pour le club, mais cela m'a permis de gagner en expérience et de m'éclater en jouant tous les week-ends. Le fait qu'en parallèle un documentaire soit tourné là-dessus, c'était du bonus.Ça fait du bien ! Ça fait plaisir de faire partie de l'équipe et de jouer régulièrement. Cela a mis du temps, mais je sais que dans la vie il faut savoir être patient. En tant que jeune homme et jeune joueur, j'ai beaucoup appris durant ces quatre dernières années, dans la victoire comme dans la défaite, et cela m'a amené où je suis aujourd'hui. Je suis fier d'être à Bordeaux et de faire partie de cette équipe qui, je l'espère, accomplira de grandes choses cette saison. Cela fait vraiment plaisir d'avoir enfin la confiance du staff technique et de la direction. Je sens qu'ils comptent sur moi et j'essaie de leur rendre en travaillant dur, en faisant de bons matchs et en étant un exemple pour les jeunes joueurs du club et les supporters des Girondins partout en France et dans le monde.Chaque relation est différente, mais pour être régulier, vous avez besoin d'avoir une relation particulière avec votre manager. Pour le moment, l'équipe est bien au niveau des résultats, du classement et des performances. Donc l'idée, c'est qu'on maintienne ce niveau de jeu et qu'à titre personnel, je continue d'apprendre en écoutant le coach et les joueurs plus expérimentés.C'est sûr qu'avec tout ce qu'a vécu le club ces dernières années, avec tous ces changements d'entraîneurs, je n'étais pas certain que mon avenir était à Bordeaux. En plus, je venais d'enchaîner deux prêts successifs, donc j'étais ouvert à tout. Mais que je reste ou que je parte, une chose était sûre, c'était que je serai toujours reconnaissant envers les Girondins pour toute l'expérience qu'ils m'ont permis d'acquérir. Aujourd'hui je suis à Bordeaux et mon unique objectif est de faire de mon mieux pour le club.Ils m'ont juste accordé leur confiance en m'assurant que j'allais jouer.Cela dépend du système, mais j'aime bien jouer dans les deux configurations, du moment qu'il y a une bonne connexion entre les milieux et les attaquants. Peu importe la disposition, je peux toujours avoir de l'impact. Être versatile, capable de s'adapter aux différentes tactiques, est très important pour réussir. Donc j'apprends en prenant du plaisir.Un expert, carrément !C'est une bonne question...Non, mais j'ai toujours eu en tête qu'un jour, je serai un tireur de penaltys. Avant cette saison, je n'en avais tiré qu'un seul durant ma carrière, contre Arsenal avec Fulham. Mais je me suis toujours entraîné à les tirer, années après années, sachant qu'évidemment, c'est toujours une bonne occasion de marquer. Il y a toujours une pression différente, selon le moment où intervient le penalty et son importance sur le score. C'est un exercice que je continue à travailler pour toujours trouver de nouvelles façons de berner le gardien adverse.Ils ne demandent pas, mais sur le terrain je suis du genre à discuter de la tactique, du placement, de comment être plus efficace. Ma relation avec les plus jeunes est bonne, je pense être un bon exemple de professionnalisme et de comportement. C'est important pour eux d'observer les joueurs plus expérimentés et d'apprendre, parce que c'est facile pour certains d'être frustrés parce qu'ils ne jouent pas durant une période, mais leur tour viendra s'ils restent concentrés et qu'ils travaillent dur.Oui, ils amènent beaucoup d'énergie, ils sont ravis de jouer et ont le bon état d'esprit. Mentalement ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes.Oui, définitivement. C'était une super expérience de jouer ce match face à l'Ukraine, de passer du temps avec ces joueurs, voyager avec eux, jouer dans une configuration différente. C'est quelque chose que je veux refaire. Pour cela, il faut que je sois bon avec Bordeaux et le téléphone sonnera forcément.Non, jamais. Mais j'espère que cela arrivera le plus rapidement possible.Je ne le savais pas, et je trouve l'initiative très bonne, surtout pour les joueurs étrangers qui doivent comprendre ce que jouer pour les Girondins représente. Ces anciens joueurs, de différentes générations, ont des connaissances, une sagesse à transmettre. C'est quelque chose qui m'intéresserait, parce que je dois avouer que ma connaissance de l'histoire du club n'est pas au top.C'est un honneur ! Tout le monde sait que Bordeaux est l'un des plus grands clubs français, respecté en Europe. C'est à nous de le ramener à sa place, en Ligue 1 et même en Europe. C'est sur cet objectif que tout le monde au club doit se concentrer. Nous devons travailler dur tous les jours pour y parvenir.Au niveau de la qualité générale, je dirais le Championship, sauf en matière de vitesse, où là c'est à peu près similaire à la Ligue 1. Mais tous les championnats sont différents, l'important c'est d'être capable de s'adapter. En ayant eu l'opportunité de jouer à tous ces niveaux, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup, de jouer de façons différentes, d'appliquer différentes tactiques. Pour moi, la vie c'est apprendre et s'améliorer en permanence. Jusqu'ici, je prends du plaisir en Ligue 2 et j'espère qu'à la fin de la saison nos visages arboreront un grand sourire.Chaque match est différent, mais je dirais que la tactique est probablement le plus important. Chaque adversaire pose des problèmes différents, qu'il faut contrer avec la tactique adéquate, adaptée aux forces et aux faiblesses de l'opposition, tout en restant concentré sur notre manière de jouer pour performer et obtenir de bons résultats. Au-delà de tous les autres aspects, ce qui compte c'est notre état d'esprit, la confiance avec laquelle on doit aborder les matchs.Oui, et c'est en cela que la Ligue 2 ressemble au Championship. Le dernier peut battre le premier, il faut prendre chaque équipe au sérieux. C'est ce qui rend ce championnat plaisant : chaque match est un test. Et c'est en cela que les semaines d'entraînement, les mises en place tactiques sont déterminantes pour l'emporter le week-end.Non, parce que quand une équipe gagne, les gens viennent la voir jouer. Pour nous c'est super, on veut évoluer dans un stade aussi plein que possible, avec la ferveur de nos supporters. Leur énergie nous pousse, nous aide à gagner. Tant qu'ils viendront, je suis sûr que nous continuerons à gagner. On entretient une relation donnant-donnant avec les supporters. La saison passée était compliquée, mais la clé, dans la vie comme dans le football, c'est de toujours regarder vers l'avant et rester positif. Et cette année devrait être positive, pour nous comme pour les supporters.Je trouve la ville très sympa. Le centre-ville est magnifique, avec beaucoup d'attractions touristiques. C'est une destination que j'ai conseillé à pas mal de monde pour des vacances. J'ai aussi testé quelques bons restaurants, mais je ne suis pas du genre à sortir beaucoup, je suis plutôt casanier.En ce moment oui, mais ma famille me rend régulièrement visite. Ils aiment la ville et sa gastronomie. Cela leur fait du bien de découvrir d'autres modes de vie. Ils adorent les pâtisseries, les croissants et les chocolatines. Et bien évidemment le vin, c'est une obligation.Couronné de succès.