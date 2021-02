Joseph Barbato, talent coulé

Vidéo

Joseph, fils de la tentation

Boules. Cartes. Foot. Dans cet ordre

L'envie de décider de sa propre (en)vie

Par Florian Cadu, à Bastia

Tout propos recueillis par FC, sauf mention





La scène, peu insolite en apparence, se déroule le 27 mars 2014 au stade Gerland où l'Olympique lyonnais reçoit Bastia. À l'époque, Anthony Lopes ne représente pas encore l'un des nombreux ennemis numéro un de la Corse et peut compter sur Nabil Fekir parmi ses coéquipiers. À la 23minute, l'Algérien signe le break en reprenant un ballon mal repoussé. Chose agaçant fortement Mickaël Landreau, qui se permet de rouspéter un partenaire assez passif sur le coup.enrage le gardien. Selon la rumeur, le coupable désigné lui répond alors illico :Mais qui est donc cet anonyme numéro 34, sans nom au dos de son maillot, qui se permet de tenir tête à un portier de 35 piges comptant près de 600 matchs en Ligue 1, alors que lui n'en est à qu'à son neuvième dans une rencontre où il prend complètement l'eau à un poste de latéral gauche qui n'est, pour sa défense, pas du tout le sien ?Réponse : Joseph Barbato, pas encore vingt ans et immense espoir offensif du Sporting depuis de très longues années à la réputation déjà faite en Corse. Où personne n'est surpris de son attitude, puisque le garçon est connu pour sa langue bien pendue et son inédite personnalité. D'ailleurs, son sens de la répartie a été mise en lumière dès ses premiers contacts avec le monde professionnel., raconte Thibault Valéry, fils du rugueux Patrick , qui était au centre de formation avec l'ovni."Ok, coach. Mais s'il vous plaît, ne me donnez surtout pas le numéro du vôtre !"Un Hantz qui, par la suite, fait de l'insolent son petit protégé.Car en réalité, Barbato est un crack ballon aux pieds. Dans les alentours de Furiani, les vrais amateurs de foot ou connaisseurs du Sporting lui prédisent un avenir doré. Sur les terrasses ensoleillées ou dans les bars plus sombres, entre deux Pietra, certains vont même jusqu'à envisager un futur digne de la légende Claude Papi., remet Valéry Junior, qui a également joué avec l'ailier de l'OM., confirme Frédéric Née, qui l’a eu sous ses ordres au Sporting où il l'a fait débuter en quatrième division puis à l'Étoile filante bastiaise (National 3).Pourtant, la carrière du jeune attaquant n'a jamais décollé malgré un titre de Ligue 2 en 2012 ou des tentatives infructueuses sur le continent en 2014 (essai au Red Star, prêt à Colomiers en National...).Les rapides freins exprimés par le vainqueur de la Coupe des confédérations 2001 avec la France ne sont en effet pas un hasard, et prennent leur source dans la nature même du bonhomme. Parce que si ce ce dernier a eu la chance de naître avec des gènes hors du commun le rendant plus doué que la moyenne, la fiabilité a toujours constitué un mot inexistant dans son vocabulaire. Addict aux retards, le Bastiais fait partie de ceux qui oublient que leur montre se trouve à leur poignet. Pas pour rien qu'il est sûrement le seul insulaire de cette planète à avoir été hébergé au centre de formation du Sporting alors qu'il habitait déjà Bastia, afin qu'il évite de faire le mur ou qu'il zappe les rendez-vous sportifs., rembobine affectueusement Valéry. Dès lors, rien d'étonnant à ce qu'il pose un lapin pour une interview quelques heures seulement après avoir choisi le lieu prévu de l'entretien et qu'il ne donne plus signe de vie les mois suivants. Un traitement pas exclusivement destiné aux journalistes, puisque même ses amis ont dû trouver des solutions pour faire face aux disparitions éphémères de leur pote. Valéry :se marre Née.Barbato, qui n'hésite pas à mentir à ses coachs pour leur faire croire qu'il a bien réalisé sa séance prévue avec les kinésithérapeutes, peut cependant revendiquer de bonnes raisons pour justifier son football buissonnier. Champion de Corse de pétanque, l'attaquant de 26 ans privilégie ainsi les boules ou les cartes au ballon., note Valéry, qui a retrouvé son camarade des années plus tard en amateur à l'AS Furiani Agliani.Call of DutyFortniteEn cause, au cas où le propos ne serait pas suffisamment évident : son poids, qu'il prend un malin plaisir à faire gonfler dès que les congés pointent le bout de leur nez."Oh la la, ce que je me suis mis comme pizzas et kebabs, moi !" témoigne Benjamin, un des kinés qui se sont occupés de lui par le passé., corrobore Nicolas, autre kiné."C’est vraiment lui, la recrue ?" » Capable de perdre dix kilos en un mois et d'en reprendre quinze les dix jours suivants, le bon-vivant n'a donc jamais craché sur un burger supplément coppa. Qu'importe s'il devait se farcir Sébastien Squillaci et François Modesto le lendemain matin.sourit Née.Visiblement peu désireux de faire lever les foules, ce qui ne l'aurait sûrement pas rendu plus heureux qu'il ne l'est actuellement, Barbato reflète tout de même la définition du gâchis pour les techniciens qui l'ont vu à l'œuvre., a par exemple déclaré Ghislain Printant sur spiritu-turchinu.com , pour décrire l'élément le plus impressionnant qu'il a croisé au Sporting. Même son de cloche chez Née, encore plus prolixe :Des mots qui font écho à sa jeunesse, quand l'adolescent se rendait aux réunions du club en roulant sans casque sur son deux-roues alors qu'Hantz militait pour davantage de discipline.Un enfer pour un entraîneur -, a déjà été entendu dans la bouche d'un de ses ex-coachs -, mais aussi parfois pour les footeux qui l'accompagnent. Née, encore :De son côté, Nicolas parle d'un. Reste que personne n'évoque un type méchant, ou même désagréable.d'après Née, Barbato demeure un mystère quasiment impossible à cerner.défend Valéry. Aujourd'hui, l’ex-promesse balade son talent dans sa région où il se sent bien et gagne sa vie en défendant les couleurs du Gallia Lucciana en cinquième division. Avec, parfois, des éclairs de génie. Comme il y a quelques années, en National 2, où il a maintenu Furiani dans un match couperet en sortant une passe décisive de nulle part. Valéry y était :L'envie. Un concept qui ne pouvait pas rimer avec sa vie.