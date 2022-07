José Mourinho s’est fait tatouer son palmarès européen

46

José Mourinho has now got all three European titles tattooed on him pic.twitter.com/xOKMpcN4KI — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2022

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tellement habitué à repartir les trophées sous le bras qu'il se les ait mis dessus.Lea encore frappé. Après son sacre en Ligue Europa Conférence avec l’AS Roma, José Mourinho est devenu le premier entraîneur de l’histoire à réaliser le triplé C1, C3 et C4. Une immense fierté pour le Portugais, au point qu’il a décidé de se faire tatouer les trois trophées sur le bras gauche pendant l'été.Ce dimanche, il a ainsi révélé un cliché du résultat. La Ligue des champions, remportée à deux reprises avec Porto en 2004 et l’Inter en 2010, trône évidemment au centre. Ses Ligue Europa avec Porto en 2003 et Manchester United en 2017 à gauche et la Conférence à droite., avait expliqué le Mou le soir de la victoire desà Tirana.Jorge Sampaoli ne peut malheureusement pas en dire autant.