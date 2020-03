José Mouringard

Éliminé sans surprise par Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions après deux défaites logiques sur le banc de Tottenham, José Mourinho ne déçoit même plus en C1 : ayant totalement perdu son mojo, le Portugais est tout simplement périmé.

Des méchants métamorphosés en victimes

Par Florian Cadu

Parfois, il faut savoir tourner la page. Se dire qu'on a fait son temps, et laisser la place à plus jeune que soi après en avoir bien profité. Ce mardi soir, José Mourinho a accepté l'idée, et la gueule dedéjà déchu depuis quelques saisons a définitivement troqué son visage déformé aupérimé par les échecs. En face, Julian Nagelsmann pouvait apprécier sa (double) victoire logique tout en respectant son adversaire qu'il a facilement dominé : à 32 ans, celui qui a un superbe avenir devant lui vient de sortir un confrère de 57 printemps dont la gloire appartient au passé et qui a remporté sa première Ligue des champions alors que l'Allemand n'était pas encore majeur.Oui, l'élimination de Tottenham par Leipzig en huitièmes de finale de C1 après deux défaites méritées (0-1, 3-0) officialise la chose : leest devenu ringard. Ce n'est même pas lui faire offense ou le critiquer que d'avancer cet état de fait, juste établir une situation qui se confirme année après année. Il y a longtemps, le Portugais gagnait et offrait de gros combats face aux meilleurs de la planète. Plus récemment, il perdait de peu contre des ennemis de moindre calibre sur des scénarios serrés (avec Manchester United la dernière fois, dégagé par Séville en 2018). Aujourd'hui, il n'offre même plus d'émotion et tombe au terme de combats quasiment joués d'avance.Autrefois, Mourinho savait user de sa formidable présence pour stimuler ses troupes et était capable de trouver les mots adéquats pour piquer l'ego de ses soldats. Sapouvait alors se transformer en une armée ultra solidaire suant 90 minutes durant, à tel point que ses attaquants se découvraient un kif insoupçonné et presque total à jouer au poste de latéral. Impossible d'en dire autant, maintenant : sur la pelouse de la Red Bull Arena, le tacticien hors pair aux trois coupes d'Europe n'a absolument rien su faire et s'est contenté d'observer sesencaisser deux buts en l'espace de 22 minutes. Le tout, trois semaines après avoir déjà pris le bouillon à domicile. On connaissait les équipes du Mou ultra compactes quitte à se caricaturer sous forme de bus, elles se sont métamorphosées en punching-balls victimes des nouveaux boxeurs d'Allemagne ou d'Espagne.En cumulé, le résultat final fait tout de même mal à la tête : 4-0, un sixième match consécutif sans succès toutes compétitions confondues et un ex-qui n'a plus vu les quarts de la coupe aux grandes oreilles depuis l'exercice... 2013-2014, avec un Chelsea qui avait alors passé l'épreuve Galatasaray au tour précédent. En 2020, aucune réaction n'a été visible. Si ce n'est celle d'Hugo Lloris, abandonné à ses quelques parades suivant ses erreurs. Sur la double confrontation contre leur bourreau et troisième de Bundesliga, le finaliste de la dernière édition n'aura cadré que huit frappes et n'aura touché la balle que 44% du temps. Ce genre de statistiques a longtemps suffi au Mou (qui n'a, pour le coup, pas non plus pu compter sur le talent de son effectif amputé d'Harry Kane ou de Son Heung-min) pour triompher ? C'est vrai. Mais quand cette stratégie a commencé à flancher, ce dernier n'a pas su se remettre en question. Et ne pas savoir se réinventer, n'est-ce pas synonyme d'être dépassé ?