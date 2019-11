Mourinho, la drôle de boucle

Here we go again : moins d'un an après son départ de Manchester United, José Mourinho est de retour et a été choisi mercredi matin par Daniel Levy pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc de Tottenham.

Vidéo

« J'avoue que ça me manque »

La position du sauveur

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un premier plan, pour ouvrir. On y voit José Mourinho, un peu moins moins de trente années de coaching accrochées à la ceinture, en plein show. C’est un soir d’août, en 2018, et si le Portugais vient se présenter cette fois-ci, ce n’est que pour une chose : préparer le monde à l’après et s’y préparer lui-même. Et c’est parti pour le numéro : «» Ainsi le diable était ressorti de sa boîte au soir d’une humiliation subie à Old Trafford face à… Tottenham (0-3), un club sur le banc de qui le roi José va effectuer son retour et a été officialisé mercredi matin, à l’aube, au lendemain de l’éviction de Mauricio Pochettino.Fallait-il être surpris par cette scène finale de la version Manchester United de José Mourinho ? Non, car le Portugais a toujours vu la conférence de presse comme un duel puissant : «» Et d’une façon bien personnelle de repousser les critiques, d’enflammer les quelques mètres qui le sépare physiquement des «» (les journalistes, en Version Mourinho, V.M.) et de protéger, aussi, son groupe. Parlant ainsi, Mourinho prouve à ses joueurs qu’il est l’un des leurs, qu’il est prêt à encaisser les critiques pour eux et voilà en partie pourquoi Daniel Levy est venu le chercher, ces derniers jours : pour tuer, de nouveau.Ce qui nous amène au second plan, où l’on voit José Mourinho jongler avec les expressions. Depuis plusieurs mois, il nous a été donné de voir le Portugais sous ses multiples versions. En pleurs, mi-août, au cours d’une interview donnée à la, durant laquelle Mourinho était redevenu l’enfant de Setúbal. «, soufflait-il alors.» Partant, il se contentait de venir piquer sur différents plateaux et via le gros paquet d’interviews qu’il a donné depuis son départ de Manchester United, en décembre 2018. Ainsi, on l’a également vu brûlant, les nombreux entretiens écrits qu’il a donnés n’ayant qu’un but : retaper sa réputation afin de rapidement retrouver un volant. À L’Equipe : «À travers toutes ces sorties médiatiques, Mourinho a surtout essayé de laver son image d’entraîneur de «» et avait même tenu à demander quelque chose pour l’avenir, notamment dans les colonnes du Telegraph : « J» Dans le même temps, il ne masquait pas son envie de reprendre en main un club «é » : la conditionpour relever une situation et apparaître aux yeux de tous comme le sauveur, ce que recherche aussi José Mourinho. Avec Tottenham, le Portugais tient un beau chantier et il le sait. D’ailleurs, les joueurs ont probablement appris, pour certains, le départ de Pochettino au même moment que l’arrivée de Mourinho, Daniel Levy n’ayant prévenu personne de sa décision avant l’envoi du communiqué mardi soir. José Mourinho se retrouve alors avec un effectif psychologiquement touché, à rebooster moralement, à réajuster tactiquement (Mourinho n'a jamais caché son admiration pour Kane et Eric Dier), mais aussi sportivement : depuis le mois de février, lesn’ont pris que 25 points sur les 24 dernières journées qu’ils ont eu à disputer. Soit un rythme de relégable. Pour Mourinho, c’est surtout un défi car jamais le Portugais n’avait eu à diriger un effectif comme celui-ci, un club aussi à cheval sur ses sous et Daniel Levy, d’ailleurs, n’avait jamais tenté un tel pari financier et humain. Il paraît risqué, mais permettra peut-être à Tottenham de gagner de nouveau, Pochettino n’ayant rien remporté au cours de ses cinq merveilleuses années de mandat à Londres. C’est justement ce que Levy a indiqué en premier au moment d’annoncer l’arrivée de Mourinho : «» Et ensuite, il a détruit, plus ou moins tout ce qu'il avait construit. Retour au feu.