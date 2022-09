José Mourinho dans un clip de rap

Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut! Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

C’était une rare facette de José Mourinho que l’on n’avait jamais aperçue et c’est désormais chose faite.Le Special One est apparu dans le clip du rappeur britannique Stormzy, qui a précédemment réalisé une musique avec Aya Nakamura. Dans ce clipqui dure dix minutes et où l’on peut également apercevoir Usain Bolt, le Mou apparaît une trentaine de secondes. Dans une pièce sombre d’un manoir, il est accompagné d’un groupe d'hommes ainsi que du rappeur principal, Stormzy.Quand le plan se resserre sur lui, le Portugais pose son doigt sur sa bouche et son fameux( « je ne préfère rien dire car si je parle, je vais avoir des problèmes » ) résonne. Une phrase qui colle particulièrement à l’actualité puisque le technicien s’est fait exclure le week-end dernier pour être entré sur le terrain et avoir interpellé avec véhémence l’arbitre après un penalty non sifflé.Avec sa probable suspension, il aura le temps de peaufiner des pas de danse pour son prochain clip.