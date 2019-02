José Luis Chilavert, le futur Trump du Paraguay ?

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’ancien gardien du RC Strasbourg et de la sélection paraguayenne, José Luis Chilavert, a pour objectif de devenir président du Paraguay Jouissant d’une très grosse cote de popularité au pays, Chila a déclaré au magazine à paraître ce jeudi , qu’il se porterait candidat aux prochaines élections si jamais un jour le Paraguay En attendant, l’homme distribue des bons points à ses modèles, à savoir le Brésilien Bolsonaro et Donald Trump:. Forcément, Chilavert a même un avis sur ce qui se passe en Alsace: «Si on ne voit pas bien où il veut en venir, Chila a déjà un programme dans la tête : un discours populo de bas étage que l’on entend de Bogota au sud de la Patagonie, et à quelques variantes près, il consiste à tenir les pauvres pour responsables de l’insécurité, accuser les opposants de corruption et promettre de libéraliser l’économie à tout-va.Une certaine idée de l’enfer développée en long, en large et en travers dans un reportage publié dans le prochain numéro de So Foot