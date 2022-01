Joris Gnagnon s’engage avec Saint-Étienne

Ce vendredi, ????? ??????? s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison !Bienvenue à notre nouveau numéro — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 21, 2022

Saint-Étienne a officialisé ce vendredi l'arrivée de Joris Gnagnon. L'ancien Rennais et Sévillan était sans club et arrive donc gratuitement chez les Verts. S'il n'a signé que ce vendredi, cela fait plus d'un mois que Gnagnon est arrivé en terre stéphanoise et s'entraîne avec le club. Son arrivée est désormais officielle, il s'est engagé pour les six prochains mois.Le défenseur central de 25 ans est la cinquième recrue hivernale des Verts. Il arrive après Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala . Dernière de Ligue 1, l'ASSE met en œuvre tous les moyens pour sauver sa peau en seconde moitié de saison.Une victoire dans le derby face à Lyon à la maison aurait le mérite de bien lancer cette opération commando.