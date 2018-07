Jorginho signe à Chelsea

AS

Vous reprendrez bien une part de Napolitain ?Après Maurizio Sarri , un autre habitué du San Paolo, Jorginho , débarque chez les. Ce dernier a signé un contrat de cinq ans. Chelsea a réglé la note de 64 millions d’euros pour s'adjuger les services du désormais ex napolitain.L‘international italien de 26 ans devient donc le joueur de lale plus cher de l’histoire, dépassant les 52,8 millions payés par la Juventus pour s’offrir Gigi Buffon en 2001 ou encore les 43 millions dépensés par l’Inter pour Vieri en 1999.Si tout se passe bien, Giacomo Bonaventura devrait donc être vendu 80 millions d'euros à West Ham d’ici un an ou deux ans.