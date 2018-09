Jorge Mendes, le Loup Alpha

Promu cette saison en Premier League, Wolverhampton n'est pas là pour faire de la figuration et l'a vite fait savoir. Il faut dire que le club anglais a un atout de poids dans sa poche : l'agent portugais Jorge Mendes, qui place ses meilleurs clients dans les mains du coach Nuno Espírito Santo.

Wolverhampton, le Porto anglais

« Mendes ne joue aucun rôle au club » selon la FA

Le précédent Valence

Par Steven Oliveira

En bon Portugais qui se respecte, Nuno Espírito Santo en connaît un rayon en construction. Alors quand il parle des fondations de son équipe à Sky Sports, on tend l’oreille : «» Et c’est ainsi que lors des cinq premières journées de Premier League, Wolverhampton s’est présenté avec le même onze. Un onze dans lequel le Portugal est roi puisqu'ils sont cinq à venir de la patrie de Cristiano Ronaldo – Patricio, Neves, Jota, Moutinho, Costa – et sept à avoir disputé un match de championnat portugais (Boly et Jiménez). Le point commun entre ces cinq Portugais ? Leur agent qui répond au doux nom de Jorge Mendes. Autant dire que le super-agent portugais va être partagé ce samedi face à Manchester United où il représente notamment José Mourinho et David de Gea. Un Mendesico donc.Jorge Mendes n’osera pas le dire à José Mourinho, mais en réalité, son cœur battra probablement pour lesface à United. Tout simplement car Wolverhampton est LE club de Jorge Mendes. Outre le fait d’avoir placé Nuno Espírito Santo, l’homme qui lui a permis d’être ce qu’il est, sur le banc, l’agent de CR7 a la mainmise sur le recrutement du club anglais et fait débarquer ses principaux clients. Et c’est donc assez logiquement que Rui Patrício et João Moutinho sont venus rejoindre la colonie portugaise du club cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fonctionne, puisque après avoir roulé sur le Championship, Wolverhampton est loin d’être ridicule en Premier League ( avec notamment un nul contre Manchester City ).Le succès pourrait provenir de cette colonie portugaise (huit en équipe première, quatre chez les U23) à en croire le maître à jouer Rúben Neves qui s’est confié au: «Si les joueurs semblent tout heureux de vivre dans le Porto d’Angleterre – le soleil et l’océan Atlantique en moins –, les équipes adverses, elles, voient d’un mauvais œil l’omniprésence de Jorge Mendes chez les, à l’image du propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, qui s’était lâché sur Twitter après une défaite des siens : «Andrea Radrizzani fait surtout référence au printemps 2017 lorsque Guo Guangchang, le propriétaire des, achète des parts de Start, la holding qui gère GestiFute, l’agence de... Jorge Mendes. De quoi expliquer l’arrivée en masse des joueurs étiquetés Mendes à Wolverhampton. Alors que les règles de la FA sont claires et interdisent à un agent de faire partie intégrante de l’organigramme d’un club, l’instance anglaise a mené sa petite enquête et a fini par conclure que Jorge Mendes «» . Vraiment ?Ce n’est pas la première fois que Jorge Mendes semble contrôler un club. C’était déjà le cas à Valence où l’agent portugais a convaincu le milliardaire singapourien Peter Lim de racheter 70,4% des parts du club espagnol à l’été 2014 . Et la première décision du nouveau propriétaire desest d’installer sur le banc un certain... Nuno Espírito Santo, et de recruter le milieu portugais André Gomes dont l’agent n’est autre que Jorge Mendes. Licencié en novembre 2015, Nuno a fait sa petite valise, pris Mendes par la main, et les deux hommes ont quitté Valence. Pour le plus grand bonheur de Mario Kempes, ambassadeur desà l’international qui se confesse alors sur les ondes de Play Valencia Radio : «Et ce n’est pas l’AS Monaco qui va dire le contraire, après que les Football Leaks ont révélé des liens officieux entre Dmitri Rybolovlev et Jorge Mendes . Ce qui peut expliquer pourquoi des dizaines de joueurs représentés par Gestifute ont débarqué sur le Rocher ces dernières années, avant que là encore, Monaco ne tente de s’écarter petit à petit de l’agent portugais. Alors pour l’instant, tout va bien à Wolverhampton, mais lessont prévenus : mieux vaut ne pas licencier Nuno Espírito Santo au risque de tout perdre. Ou de retrouver l’esprit du club anglais, c’est selon.