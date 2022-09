Jordan Veretout remplace Boubacar Kamara, blessé, chez les Bleus

AL

Un néo-Marseillais pour un ex-Marseillais.Adrien Rabiot blessé au mollet gauche et insuffisamment remis pour tenir sa place avec les Bleus, Boubacar Kamara avait été appelé en remplacement ce vendredi. Mais plus tard dans la journée, le nouveau joueur d'Aston Villa est sorti sur blessure, après avoir été touché au genou, dans la rencontre qui opposait son équipe à Southampton. Résultat des courses : nouveau forfait pour Didier Deschamps, qui a décidé d'appeler Jordan Veretout en renfort ce samedi.Nouveau pion du système Tudor à Marseille, Veretout profite donc des absences pour faire partie du groupe qui défiera l'Autriche le 22 septembre et le Danemark trois jours plus tard. Les indisponibilités s'enchaînent pour l'équipe de France, ce qui peut fortement inquiéter à un peu plus de deux mois du Mondial. Surtout au milieu de terrain, où N'Golo Kanté et Paul Pogba sont encore une fois absents.Encore un peu plus de nuages pour DD.