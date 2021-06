Jordan Siebatcheu inscrit son premier but avec les USA

GOAL! Jordan Siebatcheu sends the @USMNT ?? to the final of the Nations League!#TheDreamIsNow pic.twitter.com/4dlzbGuv5e — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 4, 2021

Air Jordan.Les États-Unis ont décroché leur place en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF ce vendredi, en s’imposant face au Honduras (0-1). Le seul but de la partie a été marqué par Jordan Siebatcheu à la 89minute. L’ancien attaquant de Reims, Châteauroux et Rennes, aujourd’hui aux Young Boys Berne, inscrit ainsi son premier pion sous le maillot desNé à Washington D.C., Siebatcheu pouvait représenter la France, le Cameroun et les USA. Il a opté pour la dernière option en janvier dernier . Les Américains seront opposés au Mexique, vainqueur du Costa-Rica aux tirs-aux-buts.