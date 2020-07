Jordan Henderson grand favori du titre de joueur de l'année ?

? Jordan Henderson?? Kevin De Bruyne?? Sadio Mane? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 19, 2020

Un choix sportif ? Peut-être. Un choix politique ? Peut-être.Si le Ballon d’or ne sera pas remis cette année, le trophée de joueur de l’année en Premier League est bel et bien maintenu. Et selon, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson est le grand favori pour obtenir ce titre individuel : une information qui fait jaser les aficionados d’un certain petit Belge. Yes, Kevin De Bruyne a surnagé et tous les voyants semblaient au vert pour que le meneur de jeu soit récompensé. Bon, et puis y'a aussi Sadio Mané qui est champion avec dix-sept pions, sacrée PL.Alors, vous êtes plutôt capitaine titré ou classe individuelle ?