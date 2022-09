Jonathan David cache le logo de Nike après un but avec le Canada

AL

Le manque de respect ne reste pas impuni.Ce vendredi, le Canada n'a pas forcé son talent pour écarter le Qatar en match amical (2-0). Mais la curiosité de la rencontre, c'était surtout cette célébration de Jonathan David sur le second pion des, dès la 13minute. En effet, le Dogue a instinctivement caché le logo de Nike, l'équipementier des Rouges, emboîtant le pas aux déclarations de ses coéquipiers.La raison ? Qualifié pour le prochain Mondial après 36 longues années d'anonymat , le Canada disputera pourtant la compétition avec ses anciens maillots, conçus il y a déjà plus d'un an. Vous ne rêvez pas, Nike n'avait pas prévu que le Canada se qualifierait... bloquant ainsi le processus de création d'une nouvelle tunique originale, qui peut parfois prendre un an et demi. Le template actuel, basique, est utilisé par des centaines de clubs et sélections à travers le monde.Pour l'anecdote, David est personnellement sponsorisé par Adidas.