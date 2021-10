Jonas Martin : « Il ne faut pas trop m’embêter »

« Viens avec moi en voiture, je suis pareil. Si tu me klaxonnes pour rien, je suis capable de descendre. »

« Quand tu vas gratter un ballon dans les pieds de l'adversaire, tu te sens supérieur à lui. »

Vidéo

Jonas Martin rechute. À peine de retour à l'entraînement, le milieu rennais dépité semble souffrir à nouveau du quadriceps. @TVR35 @staderennais pic.twitter.com/304DfdXAoH — Christophe Penven (@PenvenC) December 19, 2019

« Je ne suis pas tombé dans l’alcool, je n’ai pas pleuré, mais je cogitais tellement... »

« J’ai grandi en sachant que ma mère était parfois obligée de toquer chez la voisine pour une bouteille de lait parce qu’il n’y avait plus d’argent, donc je ne peux pas me plaindre. »

« Je suis tombé sur des messages sur Instagram : "T’es payé à être blessé !", "T’es meilleur sur Insta que sur les terrains"... »

« On a des psys qui travaillent avec le club, ce n’est pas une honte de se rapprocher de ces personnes-là. »

Propos recueillis par Clément Gavard, à Rennes









Le coach a des bons résultats contre Paris.On voulait faire différemment des autres équipes, on voulait leur faire mal là où ça les dérange, c’est-à-dire les harceler, les presser, aller les chercher haut. On voulait les mettre en difficulté dans la première relance parce qu’on savait qu’on pourrait gagner les seconds ballons. Mais on sait aussi que ça ne peut pas durer 90 minutes, on a forcément des temps faibles contre le PSG, il fallait bien les gérer.Ils ne se préparent peut-être pas de la même façon mentalement entre un gros match de Ligue des champions et un autre de Ligue 1. Ils auraient peut-être dû le faire, la preuve. Sur le terrain, on est très concentrés, mais on peut voir des attitudes. Sur ce match, leur équipe était surtout coupée en deux. S’ils défendent de cette manière, même en championnat, ils connaîtront des difficultés contre de nombreuses équipes.C’est lui qui vient, ce n’est pas moi.J’appellerais plus ça de l’expérience que du vice. Je sais quand il faut le faire. Après, je ne surjoue pas, je suis comme ça. Sur le terrain, il y a parfois des mecs qui jouent un rôle. J’ai connu Cyril Jeunechamp au début de ma carrière, il prenait des rouges tous les trois matchs, c’était un nerveux, mais en dehors, c’était une crème. Viens avec moi en voiture, je suis pareil. Si tu me klaxonnes pour rien, je suis capable de descendre. Il ne faut pas trop m’embêter.Je pense que je l’aurais battu cinq jours plus tard en Coupe de France contre Angers , ce record.Il me semble que j’avais récupéré 15 ballons, mais j’étais sorti à la 70minute. Dommage.J’adore ça parce que je m’aperçois que je n’aime pas quand on me le fait. J’adore récupérer le ballon pour le donner à un coéquipier, j’ai l’impression que ça installe un rapport de force avec l’adversaire : quand tu vas gratter un ballon dans ses pieds, tu te sens supérieur à lui.Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. C’est vrai qu’il y avait de la libération. C’est un cri qui voulait dire :Les gens m’avaient peut-être oublié, mais je savais que j’allais revenir. C’est un cri de compétiteur, d’une personne revancharde par rapport à son état de santé. Ça m’a fait du bien, surtout qu’il y avait ma femme et ma fille, qui ne m’avait jamais vu jouer, dans la tribune. Elle a 2 ans, c’est pour te dire.Un match par mois, c’est pas mal ça... Bon, il y a eu la Covid aussi, sinon ça aurait été deux par mois.Comment l’expliquer...La première en octobre 2019, je pense savoir pourquoi. Il s’était passé beaucoup de choses dans ma vie. Il y avait déjà la naissance de ma fille, les gens m’avaient prévenu que 90% des joueurs se blessaient au moment d’avoir un enfant. Je marche beaucoup avec les émotions. La saison dernière, c’est une blessure à la cheville qui a traîné toute la saison. Je n’ai pas voulu me faire opérer directement, je voulais continuer à jouer pour me racheter de ma première année où j'étais blessé. C’était une erreur, je n’étais pas à 100% et j’ai finalement dû me faire opérer au printemps. À chaque fois, c’étaient des gros trucs, ça pétait. Pourtant, je mange super bien, je dors bien, je ne sors pas, je ne bois pas à part peut-être une ou deux bières après les matchs. Tu te poses des questions : mais pourquoi ça a pété ? La première fois, c’est sur une passe à 5 mètres comme on en fait des centaines à l’entraînement.Oui, il y a aussi mon départ de Strasbourg. Je l’avais digéré, mais les supporters m’en ont voulu et ils m’en veulent sûrement encore. La communication n’avait pas été bonne sur ce transfert, on était d’accord avec le club depuis de nombreuses semaines : en cas de non-qualification pour la C3, il y avait un bon de sortie. Tout le monde sait que mon choix premier était de jouer la Coupe d’Europe avec Strasbourg. Je n’ai pas compris les gens qui ont dit que j’avais fait exprès de manquer mon penalty contre Rennes ou que je m’étais moins donné sur la fin. Ils ne me connaissent pas. Je ne pourrais même pas me regarder dans la glace si j’avais fait ça à mes coéquipiers.Je n’étais pas bien du tout, j’étais au fond du trou. On se pose des questions : pourquoi ça tombe sur moi ? Est-ce que j’ai fait le bon choix de venir ici ? Beaucoup de gens m’ont écrit que c’était le karma... Tant que ma fille est en bonne santé, ça va, ce n’est pas ça le karma. Mais il a fallu s’accrocher au peu de positif, sinon tu tombes en dépression, tu tombes dans le trou. En fait, tu es privé de ce que tu aimes faire. Il faut comprendre que ta famille quitte tout le monde pour te suivre pour que finalement, tu ne joues plus au foot. Je venais tous les 3-4 jours au Roazhon Park, je n’avais même plus l’impression d’être un joueur de l’équipe.Je ne suis pas tombé dans l’alcool, je n’ai pas pleuré, mais je cogitais tellement que je n’en ai pas dormi pendant quelques jours.On a de la chance parce qu’on fait ce qu’on aime, on gagne beaucoup d’argent, etc. Ça va être compliqué de l’expliquer à des personnes qui se lèvent tous les matins très tôt pour gagner très peu, je n’arriverais même pas à avoir un débat avec eux tellement je me sentirais mal. Oui, même quand on est blessé, on a beaucoup de chance. On en parle souvent dans le vestiaire :Personnellement, je sais que je n’étais pas heureux. Et pourtant, mon salaire était le même.Il y a une différence entre dire qu’on n’est pas heureux et se plaindre. Je ne peux pas me plaindre d’avoir été blessé. J’ai grandi en sachant que ma mère était parfois obligée de toquer chez la voisine pour une bouteille de lait parce qu’il n’y avait plus d’argent, donc je ne peux pas me plaindre. Ce n’était pas la misère, mais il y a eu des périodes très difficiles.Je culpabilisais énormément. Ma femme m’a suivi, on venait d’avoir un enfant et tu rentres à la maison sans être content. C’est inconscient, mais tu tires la tronche, alors qu’elle n’attend qu’une chose, c’est que tu rentres de bonne humeur. Je me suis senti mal par rapport à tout ça. Mais quand tu as une fille, tu n’as plus les mêmes responsabilités, ça m’a aidé.C’est la première chose que je me suis dit. Attention, je n’étais pas content de la situation sanitaire du pays, surtout que j’ai attrapé la Covid à cette période, c’est pour te dire ma chance... Bon, en vérité, ça me faisait un peu chier parce que c’était ma dernière semaine tout seul, j’avais faim de reprise de ballon. Mais je me suis aussi dit que c’était un mois de gagné, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Oui, j’ai eu cette réflexion égoïste, c’est normal, je ne vais pas le cacher.Au moment de ma première blessure, je ne connaissais pas bien les joueurs, ça faisait un mois que j’étais arrivé à Rennes. J’avais plus d’attaches avec mes anciens coéquipiers qu’avec mes nouveaux, c’est la vérité. J’ai plutôt appris à les connaître lors de la préparation estivale en 2020. On est en décalé quand on est blessé, on croise à peine les coéquipiers. Je n’avais pas l’impression de faire partie de cette équipe, même si j’étais content pour eux. J’étais un spectateur. Mais là, on a un super groupe, l’ambiance est top, il y a beaucoup de bons mecs, c’est rare dans un vestiaire.À 31 ans, ça ne me touche plus, ça me donne même de la force. Je n’ai pas trop les notifications, mais parfois je suis tombé sur des messages sur Instagram :, etc. Ils ne voient pas qu’en dehors, je m’entraîne pendant trois ou quatre heures à la Piverdière pour revenir le plus vite possible. Ça m’est arrivé de répondre et qu’on me dise :Ces gens cherchent seulement le contact. J’arrive dans un club, je n’arrête pas de me blesser, je peux comprendre les critiques, mais j’ai envie de leur dire de venir avec moi tous les jours pour voir si je suis payé à ne rien faire. Là, c’est mieux, mais ça ne fait que cinq matchs, qu’est-ce qui va se passer si je me blesse de nouveau ? Ce n’est pas le moment de répondre à ces personnes. Les critiques font partie du métier, si tu n’es pas capable de les encaisser, il faut changer de sport.Ce qui me démange, c’est le manque de respect. Quand je réponds, c’est bête parce que je tombe dans le panneau. Quand ça ne va pas bien et que tu lis des choses, tu as envie de répondre :Je n’arrêterai pas les réseaux, ce serait leur donner raison, puis ça fait aussi plaisir de lire des choses gentilles. Il faudrait essayer de limiter tout ça, surtout pour les jeunes, mais ils font partie de la génération réseaux.On a des psys qui travaillent avec le club, ce n’est pas une honte de se rapprocher de ces personnes-là. Il faut réussir à prendre du recul pour comprendre ce qui ne va pas. Chaque club dans lequel je suis passé a mis à disposition des personnes spécialisées. À Rennes, les psys ont fait un bilan avec chaque joueur cet été. Après, libre à toi d’y aller si tu en ressens le besoin. De mon côté, j’aime m’appuyer sur mon entourage solide, c’est très important et c’est d’une grande aide. Puis, les syndicats font leur boulot : si tu as besoin d’une réponse, tu vas la trouver rapidement.Tout ça dépasse le cadre de l’argent. La pression qu’il doit avoir au quotidien... C’est la star du Brésil depuis très longtemps, c’était le successeur de Ronaldo, le joueur destiné à ramener la Coupe du monde... À chaque échec, ça doit être incroyablement dur. Il a une telle pression... Mais j’ai surtout compris qu’il en avait marre de son image de footballeur, Neymar aime faire la fête. Ce n’est pas qu’une histoire de foot, je ne suis pas sûr qu’il soit heureux dans sa vie.J’ai rattrapé le temps perdu, oui. J’aime bien me balader dans le centre. Depuis qu’on a retrouvé un peu de liberté, j’en ai profité. J’aime beaucoup prendre mon café en terrasse au Picadilly, tranquillou. En plus, il y a le manège à côté où je peux mettre la petite.C’était à l’époque où il me restait un an de contrat à Montpellier, j’avais une offre de prolongation, mais j’avais peur d’avoir des regrets à la fin de ma carrière en passant 15 ans dans le même club sans savoir comment ça se passe ailleurs. C’est pour ça que je suis content de mes choix. Je voulais connaître l’étranger aussi pour découvrir une autre mentalité et un nouveau championnat. J’aime bien aussi ne pas être en situation de confort, me tester.Ça passe vite, j’ai l’impression que c’est ma première année.C’est trop tôt. J’ai de bons rapports avec le coach et Flo Maurice, il n’y aura pas de problèmes quand il faudra en discuter. Il y a des échéances importantes avant mon cas personnel, je ne veux pas être perturbé par ça maintenant. Je préfère attendre de voir comment j’enchaîne et on fera un point d’ici la fin de l’année civile.Avant de sortir de ma zone de confort, il faut que je la trouve.Je ne suis pas encore dans le confort ici, je n’ai pas retrouvé ce que j’avais à Strasbourg ou Montpellier. Mais je me sens beaucoup mieux et je veux que ça continue comme ça.