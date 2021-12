Portsmouth, à l'ancre bleue

And for anyone who doesn't know who Erica Roe is..... pic.twitter.com/0ZkCt5Jpcw — Paul McDonald (@thecase1907) March 16, 2015

« Mes tatouages ont tous un lien avec Pompey. Sauf deux pour mes enfants et un pour mon ex-femme. Un jour, même mon visage sera recouvert. »

Pom-Pompey-Doo!

« Pour certains matchs amicaux de présaison, je suis allé en Amérique, au Nigeria et même à Hong-Kong. Là-bas, les prostituées et l’alcool ne coûtent presque rien, c’était génial. »

« Aller au foot, ce n’est pas aller au théâtre. Il faut chanter, crier, c’est une passion, un moyen civilisé d’évacuer toute la frustration que tu as accumulée pendant la semaine au boulot. »

La tribu des dingos

Vidéo

Against modern tout !

Vidéo

Par Julien Duez, à Petersfield

Photos : JD, DR et Icon.









Le 2 janvier 1982, le public de Twickenham découvre une énorme paire de seins à l’occasion d’un match de rugby entre l’Angleterre et l’Australie. Mais derrière la poitrine, il y a une femme. Elle s’appelle Erica Roe et devient rapidement la plus célèbre streakeuse du pays. Hilare, la clope au bec, la jeune femme est évacuée hors du terrain, dans un mélange d’éclats de rire et d’indignation. À cent kilomètres de là, dans le comté du Hampshire, un commerçant de la petite ville de Petersfield découvre la scène en direct à la télévision. Il s’appelle Frank Westwood et tient une librairie au numéro 16A de Chapel Street. Frank tombe des nues, et pour cause : Erica Roe est son employée. Ce 2 janvier, elle l’avait prévenu qu’elle était malade et ne pourrait donc pas se rendre au travail. Sa carrière d’assistante-libraire a tourné court, mais en matière d’employés barjos, Frank Westwood n’était pas au bout de ses peines. Sept ans plus tard, son fils John se rend à l’état-civil pour modifier son nom sur sa carte d’identité. Désormais, il se fera officiellement appeler John Anthony Portsmouth Football Club Westwood., ricane d’une voix rauque le quinquagénaire en sirotant une tasse de café soluble à l’étage de la librairie familiale, dont il a repris les rênes depuis le décès de son père en 2006. Le grenier qui sert de cadre à l’entretien est tapissé de coupures de journaux et de drapeaux de, le surnom que les gens du coin donnent au club de Portsmouth, dont l’antre de Fratton Park n’est sis qu’à trente kilomètres de Chapel Street.John reçoit en costume bleu roi, chapeau haut-de-forme vissé sur le crâne, santiags et cravate floquées du blason de son équipe. Même ses piercings ont une connotation. Plus extrême encore, les lettres PFC sont gravées sur ses dents de devant. Et sur le peu de peau qui ressort de sa tunique extravagante, on devine quelques-uns des soixante tatouages qui recouvrent son corps.Pompey, confie, fataliste, celui qui est divorcé depuis maintenant deux décennies."Je t’avais prévenue !"et John, c’est un mariage qui dure depuis le Boxing Day de 1976., resitue-t-il.N’importe quel supporter dira que le public de son club est le meilleur du monde. John n’échappe pas à la règle et le justifie en rappelant l’unicité géographique de Portsmouth :La plus grosse rivalité de la côte sud dépasse le simple cadre du football. Portsmouth, le petit port naval, contre Southampton, le gros port de commerce. Et pour les, un surnom passé à la postérité :. En français l’écume, mais surtout le déchet.Southampton Company of Union Men., se marre John.Peu porté sur les études, il quitte l’école à seize ans pour commencer à travailler avec son père. Se développe alors chez lui une sorte de personnalité Jekyll-Hydesque. D’un côté, le libraire poli et soigné. De l’autre, la bête de stade qui sévit tant à Fratton Park qu’à l’extérieur, sans discontinuer depuis plus de quarante ans. S’il affirme ne pas être tellement différent de ses potes de tribune,que lui, il reconnaît cependant que son look lui confère un statut à part. De l’extérieur, il est en tout cas vu comme le supporter le plus connu deà l’échelle locale comme nationale.Si c’était à refaire aujourd’hui ?Une passion devenue sa raison de vivre. Entière, sans filtre.Depuis 1976, John a vu son club, aujourd’hui bien installé en D3, voyager entre les divisions, mais aussi dans le monde entier. Autant de manières de voir du pays pour celui qui est toujours resté un gamin de Petersfield.Cette essence, elle s’est enflammée en se transformant radicalement avec le temps, surtout depuis l’entrée dans le XXIsiècle et laà outrance du football professionnel anglais :, dénonce-t-il.Sur ce point précis, John a trouvé une parade absolue : la clope électronique.Cette passion pour la blonde, qu’elle soit tabagique ou alcoolique, l’amène à citer son joueur préféré: Alan Knight, mythique gardien de, qui facture 683 apparitions entre les bois du club et en est aujourd’hui l’ambassadeur :L’autre évolution qui le fout en rogne, c’est l’aseptisation des stades britanniques. Une aseptisation qui va complètement à l’inverse de la personnalité de John - brute - au point de le voir nager à contre-courant de ce monde un peu trop poli. Depuis la catastrophe d’Hillsborough en 1989, les enceintes des clubs professionnels ne contiennent en effet plus aucune place debout. L’occasion rêvée, tant pour la fédération que les patrons de clubs, de transformer le défouloir de l’homme de la rue en un théâtre réservé à des familles bien proprettes. Habitué à squatter les stands avec tambour, trompette et cloche, John a été la victime collatérale d’un monde qui n’existe plus et voit ses amis se désintéresser progressivement d’un sport qu’ils n’ont plus les moyens de suivre. Lui doit régulièrement se plier aux injonctions des stadiers qui le somment de se rasseoir lorsqu'il manifeste son soutien avec un peu trop d’entrain.Et de justifier son propos en jouant à l’anthropologue amateur :Pourtant, avec la multiplication des mesures de sécurité prises au sein du football anglais, la période dorée du hooliganisme d’outre-Manche est bel et bien terminée. John, fataliste, en a conscience :Malgré tout, la violence n’a pas complètement disparu et selon John, elle se justifie par le fait qu’elle est inscrite dans l’ADN des Britanniques.Hooligan, John ne l’a jamais été. Tout au plus a-t-il, dans ses vertes années, traîné avec les lads du 6.57 Crew (unelégendaire de Portsmouth, nommée d’après l’horaire du départ du train qui partait à destination de la gare de Londres-Waterloo), mais sans jamais croiser le fer :, avoue-t-il aujourd’hui, en précisant que ça n’a pas empêché la police de lui chercher des noises :Même s’il déteste l’, les jours de scrutin, John refuse de se ranger dans le camp des abstentionnistes :ScummersMalgré son obsession quasi psychiatrique, il est tout de même possible de discuter d’autres choses avec lui : comme tout le monde, il a un avis, pêle-mêle, sur le Brexit, l’immigrationou encore les réseaux sociauxet renvoie l’image d’un homme à la fois en colère, plutôt seul et refusant de se conformer à une modernité qu’il abhorre. Que ce soit dans le football ou les livres, son autre grand amour. Sur Chapel Street, on vénère le papier. Ici, les raretés côtoient les titres de référence et il y en a pour toutes les bourses. Des petits romans à 50 pences vendus sur le trottoir de l’établissement et à payer directement dans une, aux ouvrages de collection réservés aux bibliophiles les plus fortunés. Le catalogue en ligne ne sert qu’à internationaliser sa clientèle et multiplier les possibilités de ventes, conditionpour ne pas mettre la clé sous la porte.En janvier 2020, sa boutique a fait les gros titres après qu’un employé a posté sur le compte Twitter du Petersfield Bookshop qu’aucun ouvrage n’avait été vendu de la journée. De mémoire d’homme, une première. Choqué et ému en apprenant la nouvelle, l’écrivain Neil Gaiman a relayé la nouvelle à ses 2,3 millions d’abonnés, provoquant dans la foulée une cascade de commandes. Et permis à cet établissement un peu hors de l’espace et du temps d’assurer sa survie. Près de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, celui-ci n’a toujours pas baissé le rideau. Au même titre qu’il caresse l’espoir de revoir un jourtitiller l’élite, John est convaincu que son boulot à la ville fait plus que jamais sens :La fin de l’entretien approchant, John pousse un long soupir. On devine la rareté de cette parenthèse qu’il s’accorde, lui le libraire qui, paradoxalement, a. Quand on lui demande ce qui pourrait le faire changer de vie, John PFC Westwood secoue nonchalamment la tête : rien du tout. Et pour cause, dans les rayons de sa librairie comme dans les travées de Fratton Park, il est quelque part en mission, pour préserver l’existence du monde qu’il s’est construit tout seul :"Old England"Et s’il était là, le véritable football romantique ? Quelque part entre l’idéalisme et la dinguerie ?