John Terry de retour avec Aston Villa ?

On me voit, on me voit plus, on me voit... En fin de contrat, John Terry avait quitté Aston Villa après la finale de playoffs de Championship perdue contre Fulham (1-0) . En cas de montée, il était prévu qu'il reste une saison de plus.Selon le, le défenseur de 37 ans pourrait faire son retour avec les. Le coach, Steve Bruce , espère pouvoir le convaincre. Le problème étant le salaire (60 000 livres par semaine c'est-à-dire environ 67 000 euros) de l'ex-international (78 sélections) anglais.L'arrivée de nouveaux investisseurs pourrait toutefois changer la donne. En effet, l'Américain Wes Edens et l'Égyptien Nassef Sawiris sont venus à la rescousse du club de Birmingham, au bord de la banqueroute, et ont donné leur accord pour le recrutement de l'ancien stoppeur de Chelsea . Tout l'été, Terry a étudié les différentes offres qu'il recevait, y compris celles venant de MLS et de Chine , avec à la clé de juteux contrats.Un vrai patriote, ce John.