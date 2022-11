En John et rouge

Sélectionneur star d'un Canada qui participe à son premier Mondial depuis 1986, John Herdman est un ovni fascinant dans le monde des entraîneurs de football. Portrait d'un coach pour qui les joueurs sont prêts à foncer dans un mur.

Dépression, samba et All Blacks

Vidéo

« Il te donne envie de courir la tête la première dans le mur »

Vidéo

Par Maxime Brigand, à Doha

Tous propos recueillis par MB, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une main posée sur le genou, l’autre serrée autour d’une épée, Atiba Hutchinson sourit à son groupe de potes. Puis, au milieu du cercle dessiné autour de lui par une bonne trentaine de types en survêtement, le sage aux 99 sélections avec le Canada se lance :Une fois son discours prononcé, Hutchinson, 39 ans, se relève et plante l’épée tenue dans le rond central du stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan. Cette scène, le groupe canadien la répète depuis des mois et des mois. Sur cette épée enfoncée dans le gazon, il est écrit des mots en latin -(Peur de rien) - et un « Qatar 2022 » , représentant, selon le chef de ce clan, John Herdman,et sa volonté de. L’histoire raconte qu’au cours des derniers mois, les Canadiens n’ont été empêchés de le faire qu’une seule fois, au Costa Rica, où les douanes ont refusé de faire entrer le glaive dans le pays. Évidemment, ce jour-là, lesont été battus (1-0)., soufflait Jonathan Osorio mercredi soir, moins d’une heure après le premier match de son pays dans un Mondial depuis 36 ans. Pas de miracle, pourtant : malgré l’épée et malgré surtout un match où on l’aura vu rentrer avec audace dans le lard d’une Belgique retournée par un pressing couillu, le Canada a été battu (1-0) lors de son entrée en lice au Qatar. Une image est pourtant restée dans toutes les têtes : celle de Herdman à son tour au centre de ses hommes, mimant un message clair., sourit Samuel Piette, le capitaine du CF Montréal, passé au début des années 2010 par le centre de formation du FC Metz.Mais comment est-ce possible ? Comment un type né il y a 47 ans à Consett, une ville située à une vingtaine de kilomètres au sud de Newcastle, a-t-il pu autant changer la vie, ouvrir les yeux et bousculer les mentalités de tout un pays ? Peut-être parce que John Herdman ne croit justement qu’à une chose : l’impossible.En septembre, assis à une table du domaine de Luchin, Jonathan David prévenait :La raison est simple : pour arriver là où il en est aujourd’hui, Herdman, qui a grandi dans un endroit où, a dû piocher plus que les autres. Petit-fils et fils d’employés de l’usine sidérurgique de Consett, il a d’abord vu sa famille quasiment tout perdre lorsque les hauts-fourneaux de la ville ont fermé leurs portes en 1980, ce qui a poussé son père dans les bras de la dépression et a débouché sur le divorce de ses parents. Livré à son destin, John Herdman, fan absolu du collectionneur de bagues Phil Jackson, a alors vite plongé tête la première dans le foot et a notamment fini par ouvrir une école de football brésilien qui a attiré l’œil des éducateurs de Sunderland, où il a ensuite atterri pour former des gamins tout en donnant des cours de sciences du sport à l’université de Northumbria. Ancien responsable de l’académie des, Elliott Dickman a expliqué il y a quelques jours àne jamais avoir oublié les nombreuses séances proposées par Herdman aux moins de neuf ans du club, notamment celles réalisées avec de la samba brésilienne diffusée pleine balle pour booster la créativité des jeunes talents.Reste que John Herdman s’est rapidement pété les dents contre un système à l’époque assez fermé aux nouveaux esprits et a finalement décidé de suivre son tuteur universitaire en Nouvelle-Zélande, ce dernier ayant accepté un poste d’enseignant à Otago et ayant entendu parler d’un potentiel job pour son poulain dans le club du coin. La suite ? Un rêve : d’abord nommé sur le banc d’une équipe semi-professionnelle qu’il a gavée de vidéos de l’AC Milan, Herdman a surtout bluffé tous ceux qu’il a croisés par son art du management avant de choper un siège de directeur technique régional, puis de grimper les barreaux jusqu’à enfiler la veste de sélectionneur de l’équipe féminine néo-zélandaise. Sur le banc des Kiwis, il va alors enchaîner une Coupe du monde 2007 à zéro point et zéro but marqué, les Jeux olympiques de 2008 et un Mondial 2011 bouclé avec un premier point arraché au Mexique. Au sein de la fédération nationale, John Herdman va surtout se blinder d’expérience, saisir l’opportunité d’échanger avec différents acteurs deset se faire repérer par les dirigeants de son homologue canadienne, en quête d’un coach capable de les retaper avant d’accueillir la Coupe du monde en 2015. Le groupe qu’il récupère est? Pas de souci, Herdman va l’emmener aux portes du dernier carré de son Mondial et lui faire enfiler une médaille de bronze aux JO de Rio. L’affaire va évidemment tout bousculer et lui ouvrir des portes : celles de l’équipe nationale féminine anglaise, mais aussi celles de l’équipe nationale masculine canadienne, dont John Herdman va attraper la barre avec le Mondial 2026 dans le viseur. En emmenant le Canada au Qatar, l’Anglais est devenu le premier manager de l’histoire à qualifier une équipe nationale masculine et une équipe nationale féminine à une Coupe du monde.Début 2018, imaginer le Canada jouer un match de Mondial ressemblait pourtant à un drôle de mirage. Sauf pour Herdman, qui a réussi à construire en un peu plus de quatre ans une culture commune à base de discours motivationnels et de séances tactiques riches., note Samuel Piette.Jonathan David complète :Tout ne s’est évidemment pas construit en frottant une lampe, et les débuts n’ont pas été simples. Au cours de son premier rassemblement, John Herdman a même dû se débattre avec les différents clans. Son premier exploit est justement d’avoir réussi à unir son groupe en le plaçant devant une réalité froide :L’idée a alors été la suivante : en cas de qualification pour le Qatar, cette génération, portée par Alphonso Davies et Jonathan David, avait une occasion en or d’écrire l’histoire en devenant la première à disputer un Mondial depuis 1986. Et tout a été très vite, entre un premier succès majeur face aux États-Unis en octobre 2019 (2-0), des joueurs convaincus de jouer pour le Canada plutôt que pour une autre nation - c’est notamment le cas de l’excellent Stephen Eustaquio - et un management construit autour de l’idée de fraternité.Le fait est que John Herdman, un as pour connecter les particules entre elles, n’a jamais eu peur de l'histoire et a même toujours voulu s’amuser avec., décryptait la semaine dernière son ancienne joueuse Melissa Tancredi dans les colonnes duDans ce même papier, Emily Zurrer, qui a également joué sous les ordres d’un Herdman invité en 2015 à donner une conférence TedX, prolonge :"Putain, on peut vraiment faire quelque chose avec ce type !"Pour ce Mondial, Herdman a forcément de nouveau potassé comme un fou et, après la rencontre face à la Belgique, stats à l’appui, il a assuré à ses hommes qu’ils avaient étéet leur a dit qu’il fallait désormaisla Croatie., regrettait de son côté Jonathan David, avant de s'autoriser un sourire :Samedi, l’épée a de nouveau été plantée dans un rond central qatari : dimanche, il faudra cette fois valider les promesses.