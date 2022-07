Lepenant et les aboutissants

Arrivé à l’OL mi-juin, Johann Lepenant, 19 ans et déjà une cinquantaine de matchs pros dans les chaussettes avec Caen, aimante les regards depuis le début de la préparation lyonnaise. Ceux qui l’ont vu se construire sont formels : il va falloir surveiller le jeune milieu de près et prendre soin d’un profil que l’on croise rarement dans les couloirs du foot français.

« Un profil comme celui de Johann fait du bien au football français. Il y a de moins en moins de joueurs de ballon purs, donc quand il y en a un, il faut en prendre soin. »

« Ce joueur, c'est un bijou »

« Il a un gros potentiel à développer dans l’utilisation du ballon. Même s’il a montré de bonnes choses, il est parfois un peu trop latéral et négatif dans ses passes. »

Quelques caps dans le viseur

Il y a quelques jours, à Bourg-en-Bresse, il n’y en a d’abord eu que pour lui. Lui, ce type de 31 ans, promu général un soir de mars 2017, revenu dans le ciel lyonnais au début du mois de juin , que son entraîneur, Peter Bosz, a accueilli avec des bras grands ouverts. Alexandre Lacazette, numéro 91 sur le dos, n’a eu besoin que d’une petite rencontre pour rappeler à ses supporters de toujours qu’il reste une bête des fourrés à part, souvent bien placée pour pousser un ballon au fond des filets et toujours à la recherche de la bonne zone pour venir décrocher, combiner et amener du liant aux circuits collectifs de ses équipes., s’est contenté de lâcher Bosz avec prudence et sobriété en quittant le stade Marcel-Verchère, où l’OL n’a pas trop tremblé (4-2) et où un autre homme s’est, surtout, invité dans toutes les conversations. Un homme d’une autre génération, d’un autre profil, arrivé sur la pointe des pieds à Lyon mi-juin et qui a seulement eu besoin de 111 minutes pour cueillir ses premières louanges.Cet homme, c’est évidemment Johann Lepenant, débarqué de Caen contre un peu plus de quatre millions d’euros avec plus d’une cinquantaine de matchs pros rangés dans les chaussettes à seulement 19 ans et dont les deux premières sorties sous le maillot lyonnais ont filé des espoirs pour la suite., sourit Cédric Hengbart, qui a connu le jeune milieu aspirateur à Malherbe.Dans les lacets de Ligue 2, où il a gobé ses premières minutes fin 2020, Johann Lepenant n’a jamais laissé personne insensible. À l’époque de ses débuts chez les grands, Pascal Dupraz, l’entraîneur qui l’a poussé dans le grand bain à Caen, a prévenu :Puis, début 2021, le Granvillais a explosé lors de deux titularisations en Coupe de France - une à Guingamp (3-1) et une face au PSG (0-1), lors de laquelle il avait bien secoué Neymar - et on ne l’a ensuite plus jamais vu filer sa place à personne., rejoue Hengbart.Tout simplement car Lepenant, qui a signé son premier contrat pro à seulement 16 ans, possède un profil aussi rare et complet que précieux. Précieux sans ballon, d’abord, car celui qui a bouclé la dernière saison en étant le troisième joueur du championnat qui a disputé le plus de duels défensifs par match (11,24) derrière Lucas Deaux et Andrés Cubas est une machine à gratter, à orienter le jeu adverse et à piéger ses proies. Précieux avec ballon, ensuite, car Johann Lepenant, dont la fréquence de prise d’informations est très élevée, ce qui rend son surnom de « Lampard » encore plus approprié, perd peu de ballons, sécurise l’ensemble et peut évoluer dans tous les rôles au milieu., notamment en France, souligne Cédric Hengbart, aujourd’hui entraîneur de Blois (N2).C’est justement ce qu’a fait Stéphane Moulin la saison dernière, en travaillant notamment avec Lepenant sur son jeu long., détaillait il y a peu le coach de Malherbe.D’ailleurs, face à Bourg-en-Bresse et peut-être encore plus face au Dynamo Kiev mercredi, le nouveau numéro 24 de l’OL a, au-delà de ses nombreux ballons récupérés, tiré quelques sagaies bien senties., analyse l’ancien entraîneur de Lyon La Duchère, Karim Mokeddem, qui a commenté la première rencontre de préparation de l’OL au micro d’OLTV.Cédric Hengbart enchaîne :Utilisé en compagnie de Jessy Deminguet aux manettes d’un 3-5-2 (ou 3-4-2-1) à Caen, Johann Lepenant a déboulé à Lyon dans un tout autre projet de jeu, où il va avoir du temps pour s’affiner dans un secteur de jeu chargé (Tolisso, Caqueret, Faivre, Reine-Adélaïde, Paquetá, plus d’autres jeunes pousses) et offrir de belles options à Bosz, le tout avec la conscience de devoir franchir un cap en matière de stats (aucun but et une seule passe décisive en 53 matchs de Ligue 2)., décryptait Moulin il y a quelques mois. Les bases sont posées.