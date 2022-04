Johan Mojica meilleur latéral gauche du monde selon l’intelligence artificielle

Colosal @11johanmojica es el lateral izquierdo con mejor rendimiento y de más impacto en @LaLiga y en Europa según la Inteligencia Artificial Estadística @Olocip_Lab pic.twitter.com/KKz3QhZKNb — Elche Club de Fútbol (@elchecf) April 25, 2022

LB

Ne soyez pas étonnés quand City claquera 60 briques sur lui.Johan Mojica est plus fort qu’Alex Moreno, João Cancelo, Theo Hernandez et Jordi Alba. C’est l’intelligence artificielle qui le dit. Selon l’entreprise Olocip (fondée par l’ancien joueur du Real Madrid, Estaban Granero), le joueur d’Elche est le latéral gauche des cinq grands championnats qui a le plus d’impact, devant les quatre autres cités.Le Colombien a une valeur cumulée de 8,33. Cela signifie qu’il a généré plus de huit buts que ce que l’on pouvait attendre. Cette saison, Johan Mojica a marqué deux buts et donné cinq passes décisives. Pour l'IA, il s'agit de la meilleure saison de sa carrière, en tenant compte de ses données depuis 2016.Et Thomas Delaine, c'est du poulet ?