Johan Hamel, le goût des autres

Le 13 novembre dernier, Johan Hamel officiait comme assistant à la vidéo lors de PSG-Auxerre (5-0). Deux jours plus tard, il est décédé d’un arrêt vasculaire cérébral foudroyant lors d’un entraînement. Dans l'arbitrage, comme en dehors, l’Héraultais de 42 ans laisse derrière lui l’image d’une personne passionnée, fidèle et, surtout, qui aimait le contact avec autrui.

Réveillon, aéroport et maillot de Tours

Toutes mes condoléances à la famille de Johan Hamel , une super personne sur le terrain et en dehors du terrain . RIP pic.twitter.com/VJXGfTZcGc — Sébastien Corchia (@SebCorchiaOff) November 16, 2022

« Souvent, c’est lui qui provoquait la discussion. On rentrait dans son vestiaire sans problèmes. »

Un arbitre humble et accessible. Une pensée à la famille et ses proches !!! Reposez en paix Mr Johan Hamel pic.twitter.com/1IO0QkI6Jm — Cedric Hountondji (@c_hountondji) November 16, 2022

Construire un avenir aux jeunes du BTP

De mémoire d’habitant de Clermont-l’Hérault, on ne se souvient plus trop de la date de ce déplacement à Cabestany en R2, en 2003. Ni même du score. En revanche, le nom de l’arbitre n’a pas été oublié : Johan Hamel. Jean-Paul Aubert, vice-président de La Clermontaise, narre la suite :Cet engagement, pris entre deux sandwichs triangles, a beau avoir duré dix-neuf ans, le plus grand dévouement de Johan Hamel reste l’arbitrage . Originaire de Nîmes, Philippe Malige le connaît depuis plus de 20 ans entre les stages, les réveillons et des matchs partagés ensemble.Philippe Malige a vu son ami gravir les échelons jusqu’au monde professionnel où il sera arbitre principal de 135 rencontres de Ligue 1 et 85 de Ligue 2, dont 25 d’Angers, club le plus souvent croisé. Il alterne encore le présent et le passé pour évoquer l’arbitrage de celui qui résidait à Jacou :Pilier d'Angers entre 2008 et 2016, Charles Diers se souvient d’un arbitre qui échangeait avec les joueurs :Sur le banc de Dijon puis de Brest, Olivier Dall’Oglio a été arbitré à seize reprises par Johan Hamel., confie l’Alésien.Les deux hommes se sont gratté la tête pour se remémorer un souvenir avec le défunt., rassure l'ancien milieu, adjoint aux sports dans la mairie angevine. Pour illustrer la générosité de l’ancien arbitre, Philippe Malige a, lui, une anecdote sous le coude :Ne parler que de ballon rond et de sifflet pour évoquer la vie de Johan Hamel serait bien réducteur. Après avoir étudié en STAPS à Montpellier puis au sein de la Montpellier Business School, il rejoint le Crédit agricole, aux côtés de Jean-Paul Aubert. L’Héraultais partira ensuite dans le monde des travaux publics, dirigeant notamment l’IFTP (Institut de formation en apprentissage dans les travaux publics en Occitanie) plusieurs années. Cet été, il a lancé sa propre école. À ses côtés depuis 2014, Yannick Bors est de l’aventure., développe le prof de maths.Jordan Saura fait un CAP conducteur d’engin en alternance la semaine et tape dans un ballon le dimanche pour Aimargues. Il aimait la pédagogie de son ancien directeur :Entre ses coups de sifflet, son école et sa vie de famille avec sa compagne Kate et sa fille Léane, Johan Hamel courait partout., consent Yannick Bors. Un exemple ?Dans son école Expert and Strategy Academy au Crès, dans la banlieue montpelliéraine, il n’avait pas en tête les contestations incessantes de Marco Verratti. Mais si les élèves le questionnaient sur les stars parisiennes et leurs joueurs favoris du MHSC ou de l’OM, il en parlait avec plaisir., conclut le professeur de mathématiques.Ce dimanche, Jean-Paul Aubert a fait une sortie vélo dans le Salagou avant d’aller voir son petit-fils qui disputait une compétition de judo. De quoi penser à autre chose avant de se rendre, ce lundi, à la messe, l’inhumation et un hommage rendu au stade de la Mosson . À La Clermontaise, Johan Hamel venait lors de l’annuel tournoi national de Pâques, pour les anniversaires du club ou pour aider le club sur les questions de l’arbitrage. Dans ce domaine, il avait même noué des liens avec le club de rugby local, le RCO Salagou Cœur d’Hérault. Mais les relations entre les deux anciens collègues avaient dépassé le cadre du travail et du club.