Cuffaut : « J’ai payé les pizzas pour tout le monde »

Propos recueillis par Félix Barbé

Pour moi, ça va. La partie communication du club, qui fait le lien entre les médias et moi, essaie d’étaler un peu les rendez-vous chaque jour. Mais forcément, depuis une semaine, les sollicitations sont beaucoup plus importantes que d’habitude. Dans les bons moments, c’est important d’accorder du temps et de partager mon ressenti avec tous ceux qui suivent le foot. Avec le contexte actuel, avoir un peu de sourire fait du bien.J’ai mis du temps. À la base, je ne suis pas attaquant et je n’ai pas l’habitude de marquer des buts. Quand j’en mets un, je suis déjà content. Alors, quatre... C’était un peu particulier, car c’était un match à rebondissements. On est passé par toutes les émotions, et à la fin du match, j’étais soulagé d’avoir gagné, plus qu'occupé à savourer ma propre performance.Quelques jours. Dans le week-end, j’ai reçu beaucoup de sollicitations et de messages de félicitations. Mes anciens coachs, mes actuels ou anciens coéquipiers, la famille... À ce moment-là, on se rend compte de la qualité de la performance.C’est une grande fierté, je pense que c’est d’ailleurs grâce à cette statistique-là que tout cela a pris autant d’ampleur.Steve Savidan, qui est passé comme moi par Beauvais. Ce quadruplé, c’est un peu comme une reprise de flambeau, c’est un petit clin d’œil marrant.Absolument. On a fait une opposition en interne vendredi, et pour partager ce moment avec l’ensemble du club, des joueurs et du staff, c’est moi qui ai payé les pizzas. C’était très important pour moi, après un match aussi extraordinaire que celui de samedi.Je vais dire le premier, il arrive au bout d’une action collective construite et travaillée à l’entraînement. Durant toute une semaine, on avait bossé des principes de jeu qu’on a reproduits sur cette action-là. C’est un but qui récompense le travail de tout le monde.Pas vraiment. Je travaille beaucoup la frappe, mais pas forcément sur coup franc. C’est un boulot qui se fait surtout par des exercices devant le but, des jeux réduits... Sur le coup, à Toulouse, j’essaie surtout de frapper fort et de cadrer. Le terrain était humide. Je marque le premier après un ou deux petits rebonds, donc le ballon fuse un petit peu. Forcément, sur le deuxième, je me dis que j’ai un ascendant psychologique. Le match était quasiment fini, mais je me suis dit qu’il fallait retenter... Il y a des soirs, comme ça, où tout rentre.Oui, c’est vrai... Après, ce deuxième coup franc résulte d’une vraie volonté de prendre ses responsabilités. On s’approchait de la fin, et on aurait pu tenter le tout pour le tout en mettant le ballon dans la boîte. Mais j’ai dit :Comme par hasard, c’est rentré.Encore une fois, on revient sur ce même état d’esprit. Cette même logique de tenter, de frapper fort, de cadrer... C’est une démarche personnelle de ma part.Ils vont devoir obtenir des coups francs !Mais c’est le foot, il faut savoir jouer avec les qualités des différents joueurs de l’effectif. On a un très bon tireur de coups de pied arrêtés, qui est Noah Diliberto, et qui s’occupe plutôt des corners ou des coups francs excentrés. Sur les coups francs un peu plus lointains, le coach m’encourage à essayer. On profite d’être décisifs, sur ces phases de jeu-là.C’est un peu paradoxal, car à Toulouse, j’ai marqué un cinquième but qui a été refusé. Plus sérieusement, je ne me prends pas la tête. Avec ma carrière, j’ai quand même pas mal d’expérience. Je profite de ce qui m’arrive, mais je n’oublie pas toutes les échéances qu’il reste avec VA. On doit continuer à redonner des couleurs au club et ça passera par le collectif, un exploit comme celui-ci est simplement éphémère.