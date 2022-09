Joey Barton sera dans le parcage marseillais à Tottenham

@Winners1987 @Camclaret1Calum @Joey7Barton ???TOUS UNIS SOUS LES MÊMES COULEURS ??? Rdv dans le cortège et en tribune avec @Joey7Barton, hero’s welcome for you sir! pic.twitter.com/alHv1X4ERx — United Kingdom of Marseille ?? (@UKofMarseille) September 5, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça, c’est du douzième homme, Igor Tudor. Il n’aura passé qu’un an dans la cité phocéenne , mais aura gardé une bonne image aux yeux des supporters marseillais. Et il le leur rend bien. Mercredi soir, Joey Barton sera au sein du parcage marseillais dans le stade de Tottenham pour la première journée de Ligue des champions. C’est le groupe de supporters United Kingdom of Marseille qui l’a annoncé sur Twitter, ajoutant également que le milieu de terrain de 40 ans devrait faire partie du cortège des supporters dans les rues de Londres.Samedi à Auxerre, 150 supporters marseillais s’étaient battus avec 80 Auxerrois , selon la police, devant un restaurant à deux pas de l’Abbé-Deschamps. Ce n’est sûrement pas la venue dequi devrait calmer les ardeurs des Olympiens.Bilan duface aux? Quinze matchs, cinq victoires, deux buts et... un carton rouge.