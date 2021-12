Joey Barton relaxé par la justice anglaise

Football manager Joey Barton has been found not guilty of attacking a rival manager after a match. #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) December 6, 2021

AL

Joey dans tous les bons coups.Arrivé au poste d'entraîneur de Bristol en février dernier, Barton fait décidément parler de lui où qu'il aille. Déjà accusé d'avoir agressé une femme puis dans la tourmente pour ses mots à propos de l'Holocauste , l'ancien joueur de l'OM est passé devant la justice anglaise pour des faits remontant à 2019. Il lui était reproché d'avoir agressé l'entraîneur de Barnsley de l'époque, Daniel Stendel, quand Barton était lui coach de Fleetwood. Bonne nouvelle pour celui qui s'était moqué du nez de Zlatan : le jury l'a déclaré non coupable.Stendel, entraîneur de l'AS Nancy Lorraine entre mai et septembre dernier, avait déclaré avoir été renversé par une violente poussée dans son dos alors qu'il rentrait aux vestiaires après une rencontre entre Barnsley et Fleetwood. Le manager allemand avait fini le visage ensanglanté et avec une dent cassée. De son côté, Barton avait toujours nié son implication et a donc fini par avoir gain de cause.On ne saura donc jamais qui l'a pris en traître.