Joey Barton à l’OM : Bad boy en quête de rédemption

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 39e épisode, gros plan sur le passage de Joey Barton et de son gros caractère à Marseille. Désireux de redorer son blason, l’Anglais n’est resté qu’une saison sur la Canebière. Il ne lui en fallait pas plus pour se mettre le public phocéen dans la poche et se payer, un soir de PSG-OM, la tête de Zlatan Ibrahimović.

Hopefully, QPR and Marseille can finalise the deal in the next few days. My heart is already in the Vélodrome... — Joey Barton (@Joey7Barton) August 26, 2012

« J’ai été souvent stupide, il faut que je répare les dégâts. »

« L’OM n’a pas recruté un saint »

« Il allait toujours de l’avant, était très généreux dans ses efforts et ça, forcément, ça plaisait aux supporters marseillais. »

Adopté par le Vél'

En août 2012, Twitter n’est pas encore le grand défouloir qu’il est devenu depuis. Il n’est pas non plus le réseau social privilégié des joueurs pour communiquer. C’est malgré tout bien là, sur la plateforme à l’oiseau bleu, que Joey Barton se fait particulièrement remarquer. Entre bons mots et réflexions philosophiques, le milieu anglais mène alors une grande opération séduction. Sa cible : l’Olympique de Marseille.… On est plus proche de la drague un peu lourdingue que du subtil appel du pied. Il faut dire que la fin du mercato approche, et que le quasi-trentenaire se pose logiquement quelques questions sur son avenir. Face à Manchester City, à la fin de la saison précédente, il a asséné un coup de coude à Carlos Tévez avant de s’en prendre à Sergio Agüero, écopant de… douze matchs de suspension. Son club, les Queens Park Rangers, l’a mis à l’écart et lui a même retiré son numéro de maillot. Dans le milieu, sa réputation le précède. Expulsions causées par des mauvais gestes ou des tacles assassins, bagarres, alcoolisme, passage par la case prison, sans oublier le violent passage à tabac de son coéquipier Ousmane Dabo, qui en était ressorti défiguré... Bref, rien de très engageant, mais cela n’empêche pas l’OM de tenter le pari.Pendant l’intersaison, le club phocéen oriente une grande partie de ses ventes vers l’Angleterre. César Azpilicueta rejoint Chelsea, Alou Diarra file à West Ham, tandis que Loïc Rémy et Stéphane Mbia signent en faveur de QPR, la formation de Barton. Au moment de discuter de la vente du Camerounais, les dirigeants londoniens font comprendre à leurs homologues phocéens que le natif de Huyton, désormais persona non grata, peut être inclus dans le deal., se souvient Élie Baup, entraîneur des Ciel et Blanc à l’époque.Peu avant la fermeture du marché des transferts, l’anciendébarque donc dans le Vieux-Port. Un prêt qui doit être synonyme de nouveau départ., concède l’intéressé lors de sa présentation à la presse.Vincent Labrune ne demande qu’à ce que cette quête d’absolution soit suivie d’effets., détaille le président marseillais dans les colonnes du Parisien En attendant de découvrir la Ligue 1 – sa sanction étant aussi appliquée en France, il lui reste neuf matchs de suspension à purger – Joey Barton fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Dans son style caractéristique., s’amuse Élie Baup.Le coach à la casquette loue l’impact positif sur son groupe de ce. Et certainement pas de Zlatan Ibrahimović. Lors d’un huitième de finale de Coupe de France au Parc des Princes, l’international anglais (une sélection, en 2007) se retrouve à terre après un duel aérien avec le géant suédois. S’ensuit une prise de becs animée, au cours de laquelle le Phocéen se moque ouvertement de la proéminence du nez de son adversaire., s’est remémoré le Britannique dans un entretien à L’Équipe "OK, je m'en fous de qui tu es. Tu parles mal de tout le monde dans le pays, quelqu'un doit dire non."Barton a beau avoir laissé les vilains gestes derrière lui, il ne réfrène cependant pas son goût prononcé pour leAvec son fort tempérament et sa combativité de chaque instant, le box-to-box venu d’outre-Manche ne laisse d’ailleurs pas le public du Vélodrome insensible."Droit au but"reconnaît Baup.Barton ne marque qu’une seule fois au cours de sa saison olympienne, sur un surprenant corner direct contre le Borussia Mönchengladbach, en Ligue Europa (2-2). Il se distingue surtout par sa grosse activité, dans l’entrejeu, sa qualité de passe et, forcément, son engagement dans le duel. En 33 matchs toutes compétitions confondues, le joueur formé à Manchester City n’est néanmoins expulsé qu’une seule fois, après avoir reçu deux avertissements contre Nancy (0-1). Loin d’être un boulet, le repenti anglais est donc un rouage important du collectif ciel et blanc, qui achève l’exercice à une très belle deuxième place en Ligue 1., souligne Élie Baup.La belle histoire ne dure qu’un an, puisque Barton n’est pas transféré définitivement à Marseille à l’issue de son prêt. Revendications salariales trop élevées, direction trop hésitante, volonté de QPR de récupérer son ex-banni ? Encore aujourd’hui, les motifs ayant conduit à cette fin d’aventure ne sont pas clairs., souffle l’ancien entraîneur phocéen.De retour dans le Royaume, l’expérimenté milieu de terrain renfile le maillot des, enchaîne à Burnley et connaît un très bref passage aux Glasgow Rangers, où son contrat est résilié après une vive altercation avec son entraîneur et un coéquipier. Suspendu dix-huit mois par la FA pour avoir effectué des paris sportifs, leprend sa retraite en 2018 et se reconvertit en tant qu’entraîneur. Désormais sur le banc des Bristol Rovers (League One), Joey Barton a souvent rappelé, ces dernières années, à quel point il restait attaché à l’OM et à ses supporters., sourit Baup. Après tout, le pari a bien été réussi la première fois.