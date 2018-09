Joaquín offre le derby au Betis

58

Betis Séville (3-5-2) : Lopez – Feddal, Bartra (Sidnei, 88e), Mandi – Junior, Guardado, Carvalho (Joaquín, 75e), Canales, Tello – Inui, Loren (Sanabria, 60e). Entraîneur : Quique Setién.



FC Séville (3-4-3) : Vaclík – Mercado, Kjær (Promes, 87e), S. Gómez – Arana (Aleix Vidal, 86e), Mesa, Banega, Navas – Sarabia, Vázquez (Gonalons, 61e), André Silva. Entraîneur : Pablo Machín.

La marée verte s'est emparée de Séville.Au départ, les schémas tactiques du Betis et de son voisinsont clairs : trois défenseurs centraux pour un maximum de monde au milieu du terrain. Une bataille à cinq contre quatre au bout de laquelle lesprennent l'ascendant. Une première occasion de Cristian Tello met le feu aux poudres, avant que Franco Vázquez se décide à répondre pour mettre les siens dans le sens de la marche. Plus le match avance, plus le FC Séville impose son tempo. Sur un centre fuyant de Guilherme Arana , trois de ses coéquipiers se jettent, mais ne peuvent pas pousser la balle au fond du butLes frères ennemis sévillans repartent avec les mêmes intentions, et le match se transforme en une véritable partie d'échecs. Expert en la matière, Quique Setién possède en Pau López une tour pour mettre à terre le fou Roque Mesa . Les deux hommes se télescopent, et l'arbitre assène un second avertissement à Mesa, synonyme d'expulsion à une demi-heure de la fin du match. Une infériorité numérique dont Joaquín , entré en cours de match, va profiter d'une tête à bout portant pour battre Vaclík (1-0, 79). Dans un mauvais jour, le FC Séville va même perdre Gabriel Mercado sur blessure dans les arrêts de jeu.Dans la chaleur étouffante du Benito-Villamarín, Joaquín s'est chargé de mettre l'huile sur le feu.