Et le championnat turc vous offre le bijou de la semaine

[LIVE - beIN SPORTS 3] ?? #SüperLig Wwwoohhhhh le superbe but de João Figueiredo !!!! Une frappe magnifique du milieu de terrain !!! pic.twitter.com/gZICnC6NGU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2021

Nabil Fekir et Wahbi Khazri ont trouvé du répondant en Turquie.João Figueiredo, attaquant de l’écurie turc de Gaziantep, s’est offert ni plus ni moins le but de la semaine, ce lundi soir dans un match fou contre Fenerbahçe (victoire 3-2 des locaux). Même si les fins connaisseurs du ballon rond s’accorderont à dire que l’attaquant brésilien (et homonyme de l'ancien président de la République brésilienne) a fait le plus dur en envoyant un boulet de canon d’une telle distance, le plus beau moment de l’action reste tout de même la passe ratée de Luiz Gustavo. Après avoir tout vécu dans sa carrière, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille se permet désormais de faire briller les autres et ça, dans un sport collectif, ça n’a pas de prix.#FigueiredoenL1