Félix le charme

Opposé à Manchester United en huitièmes retour de la Ligue des champions ce mardi soir, l’Atlético tentera de faire sauter le fragile verrou mancunien. Dans leurs rangs, les Colchoneros pourront notamment compter sur le réveil de João Félix, enfin prêt à prendre ses responsabilités.

Félix fort

Face au maître Ronaldo

Par Adel Bentaha

Illisible. Difficile de trouver qualificatif plus évocateur, au moment d’analyser la trajectoire de João Félix à l’Atlético de Madrid. Débarqué au club à l’été 2019 (déjà), le Portugais alterne effectivement le haut, le bas et la stagnation chronique. Des étincelles géniales, au milieu d’un ciel assombri, qui semble néanmoins s’éclaircir ces derniers temps : le révélateur d’un retour en forme arrivé à point nommé. Face à Manchester United, le salutpourrait ainsi naturellement venir du droitier de Viseu.Avant d’entrer en état de grâce, João Félix a pourtant dû se gaver de pain noir. Fraîchement titré en Liga, l’Atlético n’est en effet pas parvenu à digérer ce sacre visiblement trop lourd à porter. Repositionné dans l’axe, souvent en pointe de l’attaque (11 rencontres débutées à ce poste) et en proie à l’infinie alternance entre Matheus Cunha, Ángel Correa, Luis Suárez et Antoine Griezmann,n’a dès lors pas tardé à porter le fardeau d’un début de saison extrêmement poussif. Bilan : trois buts inscrits pour autant de passes décisives en six mois. Le scénario propice à une colère du principal intéressé, jugé comme une erreur de casting, traduite par des velléités de départ exprimées en décembre, jusqu’à en titiller Diego Simeone :, laissera planer l’entraîneur argentin en conférence de presse.Titularisé à seulement six reprises lors des vingt premières journées de championnat et gêné par de légers pépins physiques, l’émotif Lusitanien s’est laissé piquer au vif par les déclarations ironiques de son coach :Une ambiance tendue et un air de revanche, comme les aime, qui n’ont alors pas tardé à porter leurs fruits. Aidé par la blessure au genou de Cunha et la baisse de régime de Griezmann et Suárez, Félix s’est ainsi réveillé à l’approche du printemps. Indiscutable depuis le 19 février dernier, date de la 25journée de Liga et une belle prestation à Osasuna (un but, une passe décisive), l’attaquant n’a, depuis, plus connu le banc et fait taire son plus intime détracteur. Un changement de statut notable, dû notamment à une stabilisation dans ce rôle de buteur par défaut : à Pampelune, puis contre le Bétis (par deux fois) et Cadix, la machine ne s’est que rarement enrayée. Et comme si la scène nationale ne suffisait pas, le voilà (re)venu faire parler la poudre en Europe, en manche aller de ce duel face à Manchester United. Une réalisation à la manière d’un véritable numéro 9, d’un coup de tête bien placé devant David de Gea.La première réalisation en C1 de l’ancien Benfiquiste cette saison qui, durant près de 80 minutes et avant l’égalisation d’Anthony Elanga, offrait un succès de prestige aux. Un match référence (enfin) maîtrisé dans les grandes largeurs, sous les yeux du mentor Cristiano Ronaldo, laissé pour compte par des coéquipiers bien peu inspirés.Car cette opposition Atlético-MU amène également avec elle la passation entre le maître et l’élève de 22 ans. Trop souvent, et malgré lui, désigné comme le successeur de CR7, lea pris du retard sur ses temps de passage annoncés. Irrégulier en club, barré en sélection par Bruno Fernandes et Diogo Jota, Félix souhaite donc désormais marquer le coup. Cette joute retour à Old Trafford est une occasion idéale de marquer les esprits pour un joueur conscient d’avoir loupé le coche à maintes reprises. Celle qui lui permettrait d’évincer son compatriote de l’estrade continentale, de prendre les rênes offensives de la sélection portugaise dans la course au Mondial et de se hisser au rang des certitudes, bien loin de la case d’éternel espoir., se félicite Simeone.C'est donc un homme en colère qui tentera d'éjecter le maître Cristiano Ronaldo de la Ligue des champions ce mardi soir.