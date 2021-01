Joan Laporta en tête des sondages pour les élections à la présidence du Barça

TB

Ils étaient neuf et ne sont déjà plus que quatre. Alors que le processus de comptage et de validation des signatures débute ce mardi et se terminera ce jeudi, le FC Barcelone a indiqué que Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud avaient chacun atteint les 2257 signatures nécessaires pour devenir candidat officiel à la présidence du club catalan., a indiqué le club ce lundi soir dans un communiqué.Avec 10 272 signatures, Joan Laporta, l'ancien président(2003-2010), a récolté le plus de suffrages, suivi par Victor Font (4713), Toni Freixa (2822) et Emili Rousaud (2510). Le comptage officiel est désormais à l’œuvre, celui-ci pouvant faire évoluer les résultats en fonction des signatures non validées.Laporta semble malgré tout, en pole position pour les élections du 24 janvier.