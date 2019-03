Joachim Löw ne compte plus sur Hummels, Boateng et Müller

La fin d'une ère.La nouvelle est tombée ce mardi : Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé qu'il ne compterait plus sur Mats Hummels, Jérôme Boateng et Thomas Müller. Les champions du monde 2014 n'entreraient plus dans le projet du technicien de 59 ans, qui a effectué plusieurs changements depuis la catastrophe en Russie.Selon, Löw s'est rendu en personne à Munich pour expliquer sa décision aux joueurs et aux dirigeants du Bayern : «» , peut-on lire dans les colonnes du quotidien allemand.Après l'échec au Mondial, l'Allemagne avait terminé à la dernière place de son groupe en Ligue des nations derrière la France et les Pays-Bas. Lafera son retour le 20 mars lors d'un amical contre la Serbie, puis le 24 mars contre les Pays-Bas pour le premier match de qualification à l'Euro 2020.À Kai Havertz et les siens de faire mieux que leurs aînés.