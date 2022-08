Joachim Andersen menacé de mort après avoir provoqué l'expulsion de Darwin Núñez

CB

Photo : Capture d'écran Instagram

Darwin Núñez n'est donc pas celui qui a eu le plus mal à la tête au réveil.Alors que sa roublardise a eu raison de l'Uruguayen - expulsé après un coup de tête ce lundi soir lors du match entre Liverpool et Crystal Palace (1-1), Joachim Andersen s'est réveillé avec des insultes en tout genre plein le téléphone. Selon ses propres dires, le Danois a reçu entre 300 et 400 messages d'insultes sur Instagram, après avoir provoqué l'expulsion de l'Uruguayen, et même des menaces de mort. L'ancien défenseur central de l'Olympique lyonnais en a partagé un florilège., a tempéré le Scandinave, qui a utilisé son cas pour hêler la Premier League et Instagram et leur demander d'agir pour lutter contre ce cyber-harcèlement.