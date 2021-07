JO : le Honduras et l'Argentine se relancent, le Brésil coince

Le coup de canon du latéral Néo-Zélandais Liberato Cacace face au Honduras ! Le joueur de Saint-Trond ne se pose pas de question et envoie une superbe demi-volée dans la lucarne de Guity !Suivez les J.O. en direct https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/IqM9UZ20Xk — France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Les résultats :

HB

Il n'y avait pas seulement France-Afrique du Sud ce dimanche matin aux Jeux olympiques.Dans le groupe C, l’Argentine s’est bien reprise après sa défaite surprise contre l’Australie. Ezequiel Barco et ses coéquipiers ont disposé de l’Égypte (1-0) grâce au Lensois Facundo Medina (52) qui traînait dans la surface pour envoyer le ballon au fond des filets. Tout reste encore ouvert dans ce groupe, l’Égypte pouvant toujours espérer voir les quarts grâce au point arraché à l’Espagne lors du premier match.Concernant le groupe B, la Nouvelle-Zélande s'est tirée une balle dans le pied en se faisant remonter par le Honduras (3-2). Si le match a mal débuté pour lesavec la sortie sur blessure du capitaine Winston Reid (6), Liberato Cacace a remis les pendules à l’heure en envoyant un missile dans la lucarne de Alex Guity (10). Malgré l’égalisation juste avant la pause de Luis Palma (45+1), ce bon vieux Chris Wood est sorti de sa boîte pour inscrire son deuxième but du tournoi (49). Mais les Néo-Zélandais ont fini par se relâcher, encaissant un but de Juan Obregón (78) et un suivant de Rigoberto Rivas (87). Un beau succès pour maintenir le Honduras dans la course aux quarts de finale.Enfin, dans le groupe D, pas de vainqueur entre le Brésil et la Côte d'Ivoire (0-0) lors d'une rencontre plus riche en cartons rouges qu'en buts. Une expulsion de chaque côté, Douglas Luiz ouvrant le bal après une faute très discutable à la 13minute, et Eboue Kouassi l'imitant à la 79minute en filant plus tôt que prévu à la douche. Reste que le nul fait les affaires des deux équipes, qui ont quatre points au compteur avant Allemagne-Arabie saoudite.