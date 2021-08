JO : le Brésil vient à bout de l'Espagne et remporte la médaille d'or

348

Brésil (4-2-3-1) : Santos - Arana, Diego Carlos, Nino, Dani Alves - Guimarães, Douglas Luiz - Claudinho (Reinier, 106e), Cunha (Malcom, 91e), Antony (Menino, 112e) - Richarlison (Paulinho, 114e). Entraîneur : André Jardine.

Espagne (4-3-3) : Simón - Óscar Gil (Vallejo, 91e), Eric García, Torres, Cucurella (Miranda, 91e) - Mikel Merino (Soler, 46e), Zubimendi (Moncayola, 112e), Pedri - Asensio (Bryan Gil, 46e), Oyarzabal (Mir, 104e), Olmo. Entraîneur : Luis de la Fuente.

AB

RojaORiverde.Vainqueur de l’Espagne en prolongations (2-1) à l’International Stadium de Yokohama, le Brésil remporte la médaille d’or de ces Jeux olympiques de Tokyo. Le deuxième sacre de son histoire, après celui de Rio en 2016. Malgré l’enjeu et la tension, la première situation est à mettre au crédit de laou plus précisément de Diego Carlos. Sur un dégagement mal maîtrisé, le défenseur est tout proche de tromper Santos avant de se rattraper sur la ligne (16). Le Brésil ne va cependant pas tarder à sortir de sa léthargie. D’abord par Douglas Luiz, dont le pointu est dévié par Unai Simón (19). Puis par Richarlison, qui voit sa frappe déchirer le petit filet extérieur (25). L’attaquant d’Everton s’offre par ailleurs une deuxième chance, au moment d’exécuter un penalty vraiment discutable. Sa tentative, trop enlevée, finit malheureusement dans les nuages (38). C’est finalement Matheus Cunha qui libère les siens peu avant la pause, profitant d’une excellente remise de Dani Alves et de la mésentente défensive espagnole pour contrôler et ajuster son plat du piedAu retour des vestiaires, l’Espagne fait nettement évoluer ses intentions. Carlos Soler, entré en jeu, se met ainsi en évidence en servant Oyarzabal au second poteau. Lequel, d’une magnifique reprise, fusille Santos pour égaliser. Mais à l’image du premier acte, le rythme retombe progressivement sur un match aussi fermé qu’indécis. Les deux barres transversales trouvées par Óscar Gil sur un centre manqué (86) et son homonyme Bryan d’une lourde frappe (88), seront les seules étincelles de cette pauvre fin de rencontre. Il faut finalement attendre les prolongations, et la vitesse de Malcom qui dépose Jesús Vallejo, pour voir le Brésil passer devant afin de s’offrir un deuxième sacre consécutif