JO : la Suède et les États-Unis complètent les demies

On connaît le dernier carré du tournoi olympique féminin.Après la qualification de l'Australie et du Canada, ce sont les États-Unis, tombeuses des Pays-Bas, et la Suède qui complètent les demi-finales. Les Américaines ont frustré les Néerlandaises, au bout d'une séance de tirs au but où la gardienne Alyssa Naeher s'est illustrée en stoppant deux tentatives. Vivianne Miedema avait pourtant ouvert le score à la 19puis égalisé à la 54pour les Pays-Bas, en signant ses neuvième et dixième buts en seulement quatre rencontres. Mais entre temps, les Américaines avaient marqué par deux fois en l'espace de deux minutes (29, 31).Surtout, les Pays-Bas vont longtemps regretter de ne pas avoir gagné dans le temps réglementaire, Miedema manquant un penalty à la 82avant de rater sa tentative pendant les tirs au but. Les USA croiseront donc le fer avec le Canada, une fois de plus, en demies. Pendant ce temps-là, dans le dernier quart, la Suède a tranquillement disposé du Japon (3-1) et se retrouvera face à l'Australie lundi prochain, à 13 heures.Après avoir laissé échapper l'or en 2016 pour la première fois depuis 2000, les Américaines vont-elles récupérer leur bien ?