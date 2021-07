JO : Festival entre le Mexique et la Corée du Sud, service minimum pour le Brésil

PC

Festival à Yokohama.Le Mexique a passé pas moins de six pions à la Corée du Sud ce samedi (6-3) en quart de finale des JO. La Corée du Sud, qui a tenté dès le début de la rencontre de prendre à la gorge les Mexicains, a été prise à son propre jeu. Un système de jeu entreprenant, mais mal huilé, qui a permis à la bande de Diego Lainez, étincelant encore aujourd'hui, de s'en donner à cœur joie une fois le premier rideau coréen transpercé avec notamment des doublé inscrits par Sebastian Cordova et Henry Martín. Les Coréens auront fait plus que de la figuration, en inscrivant donc trois buts par l'inévitable Dong-gyeong Lee (doublé pour lui aussi) et un signé du Bordelais Hwang Ui-jo.Le Brésil a été plus sobre de son côté en se contentant d'un petit but de Matheus Cunha pour écarter de sa route l'Égypte (1-0) qui aura su enquiquiner les favoris dans ce tournoi, avec sa défense solide (deux buts encaissés en quatre matchs). Les champions olympiques en titre devront hausser le ton en demies face au Mexique, tandis que l'Espagne affrontera le Japon dans l'autre affiche du dernier carré.