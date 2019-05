Banks, l'homme de l'intérieur

Décédé le 26 avril dernier des suites d’un cancer du pancréas, Jimmy Banks restera pour toujours dans l’histoire du football – ou soccer – américain comme l’un des deux premiers joueurs afro-américains à avoir disputé une Coupe du monde. Le tout en ayant passé la totalité de sa carrière dans le soccer indoor, sans avoir jamais joué un seul autre match officiel en extérieur que ceux disputés en Italie lors de l’édition 1990. Portrait d’un homme qui a préféré rester dans l’ombre.

Au bout du combiné, la voix de Desmond Armstrong est parfois enrouée. L’homme aux 81 sélections avec lesinspire profondément, lâche même un petit rire nerveux au moment de parler pour la première fois au passé de celui qui a été son témoin de mariage. Cinq jours plus tôt, Armstrong apprenait comme tout le monde la terrible nouvelle : Jimmy Banks n’est plus de ce monde. «» Lui dire tout ça avant que le cancer ne l’emporte à Milwaukee, ville qui l’a vu naître le 2 septembre 1964 et que Banks n’a jamais quittée. Même aujourd’hui.James Banks tape dans ses premiers ballons ronds à l’âge de six ans, en 1970. Une anomalie aux États-Unis, rendue possible grâce à un programme de l’Armée du salut : sortir les gamins des quartiers pour les emmener vers les banlieues, là où le soccer prend racine. Dans sa ville natale, au cœur du Wisconsin, « J » intègre à l’adolescence l’équipe des Milwaukee Barbarians de la Custer High School. Un établissement lambda, qui porte aujourd’hui le nom de Barack Obama. À quinze ans, Banks dispute pour la première fois le «» , événement sportif interdisciplinaire qui rassemble les meilleurs jeunes du pays.Quatre sélections s’affrontent : celles du Nord (dont il fait partie), du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Un moment que Desmond Armstrong n’oubliera jamais : «Comme Armstrong et la plupart des meilleurs joueurs américains de l’époque, Jimmy Banks doit se tourner vers le football, la seule ligue professionnelle aux États-Unis encore debout (à la suite de l'effondrement de la North American Soccer Ligue en 1984), pour gagner sa vie après avoir obtenu son diplôme. Une situation pas forcément facile à vivre à en croire Armstrong, son coloc’ en sélection : «Un cas de figure que ses coéquipiers, plus insouciants, n’avaient pas forcément pris en compte : «running-joke"À chaque fois qu’on vient dans votre dortoir, Jim dort. En fait, Jim est un vampire !"" Desmond, tu veux savoir pourquoi je dormais tout le temps ? Eh bien, c’est parce que j’étais dépressif." »Qu’il fût un vampire ou bel et bien dépressif, Banks n’extériorise rien et finit par s’installer définitivement en équipe nationale le 5 février 1986 à l’occasion d’un amical face au Canada (0-0). Au point de faire partie des chanceux qui s’envolent pour l’ Italie lors de la Coupe du monde 1990, quarante ans après la dernière participation de la sélection américaine. Quelques mois avant de rallier le Vieux Continent, Banks, Armstrong et les autres se retrouvent sur une plage non loin de Beverly Hills pour enregistrer le clip de la chanson américaine pour le Mondial. De trois mois tout pile son cadet, Desmond Armstrong, que Banks aimait appeler «» en référence à l’ancienne conquête d’Oprah Winfrey, se rappelle très bien du froid qu’il fait ce jour-là.Mais pas seulement : «"Hey Daisy, allons leur montrer.""Mais putain, on est pas danseurs !" (Rires.)Banks est alors totalement intégré dans un collectif uni, et le gamin de Milwaukee passe ses journées à parler de NWA, Too $hort ou encore 2Pac avec Mike Windischmann, capitaine de la sélection qui a passé ses plus jeunes années sur les bancs de l’école avec Chuck D de Public Enemy. L’ambiance est alors bon enfant, mais celle-ci va rapidement se tendre à quelques semaines de l’échéance. Pas seulement à cause de la pression : pour être sûr d’être payé avant de rallier la Botte, l’ensemble du groupe américain refuse à l’unanimité de signer le contrat proposé par la Fédération américaine qui leur permet d’aller à la Coupe du monde avant d’avoir reçu la promesse de salaire.C’est là que l’agent d’Armstrong et de Banks entre en scène : «"Tu viens de te péter la jambe, tu n’es pas sûr d’aller à la Coupe du monde, signe le contrat pour être sûr d’en être. Jimmy doit faire pareil, il a une femme et un enfant. Vous êtes les deux Noirs de l’équipe, ça ne les dérangera pas de vous virer avant d’y aller.""Mais vous êtes des traîtres, en fait."» Dans le tumulte, le rêve des deux amis se réalise enfin : jouer un Mondial et ainsi devenir les premiers Afro-Américains de l'histoire à disputer cette compétition.C’est du banc que Banks assiste à la première rencontre du tournoi, une déroute pour les États-Unis face à la Tchécoslovaquie de Skuhravý (1-5). Une claque qui va lui être profitable puisqu'il commence le match suivant comme défenseur gauche face au pays hôte, l’ Italie . «, explique Armstrong.(les US jouaient en 3-5-2, N.D.L.R.).La dernière rencontre, elle aussi, se solde par une défaite face à l’ Autriche (1-2). Notamment à cause d’une mésentente entre les deux hommes sur l’ouverture du score d’Andreas Ogris. Contrairement aux autres, Banks ne profite pas de la petite notoriété post-Coupe du monde et met rapidement un terme à sa carrière internationale avec 36 capes au compteur. Il devient vite, en 1999, le coach de l’équipe universitaire de la Milwaukee School of Engineering. Un poste qu’il a occupé jusqu’à ce que son âme soit emportée par la maladie à 54 ans seulement. Trop tôt pour tous ses proches, trop tard pour l’empêcher d’avoir marqué à jamais l’histoire du football sur ses terres.