Jim Allevinah : « Quand Daniel Cousin m’a appelé, j’étais scotché »

Propos recueillis par Adrien Hémard









Je réalise petit à petit. C’est vrai que je vis des moments incroyables. Sur le coup, je suis un peu sur mon nuage, mais concentré dans la compétition. Je me remets vite au travail parce que le huitième de finale contre le Burkina Faso arrive vite, je n’ai pas trop le temps de m’éterniser sur tout ça. Je réaliserai après la compétition, je pense.Non, pas tant que ça, j’ai l’impression que cette période où je jouais en amateur, c’était hier. Bon, aussi parce que j’ai encore de très bons potes de cette période. À Marmande, j’étais surveillant dans un collège, mais après, je ne faisais que jouer au foot. Je ne suis pas surpris d’en être là, parce que j’ai toujours rêvé de faire ce que je réalise aujourd’hui : jouer en Ligue 1, disputer une compétition internationale. J’ai pris confiance en moi d’année en année.C’est une grande fierté. J’ai eu du mal ces dernières années à performer en sélection, parce que c’est un style de jeu radicalement différent par rapport à l’Europe. L’adaptation en matière de jeu a été assez compliquée. Aujourd’hui, je trouve plus mes marques dans l’équipe, les performances suivent. Mais tout change entre le foot européen et l’Afrique : tactiquement, physiquement... Les efforts ne sont pas du tout les mêmes, rien qu’à cause des températures. Quand on joue au Gabon en cours de saison, qu’il fait plus de 30 degrés, on a l’impression de ne pas pouvoir respirer sur le terrain... C’est parfois compliqué pour nous qui évoluons en Europe de s’adapter. Mais là, on s’en sort bien en ce moment au Cameroun.Ouais !C’est le choc des extrêmes. Passer des 30 degrés à Libreville à la neige à Clermont, ça fait bizarre.Oui, il était éducateur à l’Entente Boé-Bon-Encontre, il entraînait mon grand frère. J’ai baigné là-dedans dès ma naissance, j’ai commencé le foot plus tôt, j’allais aux matchs de mon grand frère chaque samedi. J’étais à fond là-dedans, ce n’était que du bonheur de suivre mon père et mon frère sur le terrain.C’est sûr, ouais ! Le Sud-Ouest préfère le rugby, mais l’équipe phare pour nous, c’était les Girondins de Bordeaux qui excellaient dans toutes les catégories. Tous les jeunes de la région voulaient y jouer, on allait les voir à Chaban-Delmas. Surtout que les Girondins faisaient rêver à l’époque.C’était le club de mon père, j’ai une affection particulière pour les Girondins. Mon premier essai, j’étais au collège, je devais avoir 13-14 ans. Le deuxième, j’avais 21 ans, mais je n’ai pas été retenu, comme à Dijon ensuite l’année où ils sont montés en Ligue 1. On me reprochait un manque de maturité dans le jeu, et ils avaient raison. J’étais loin d’être le joueur que je suis aujourd’hui. Je ne m’étais jamais entraîné avec des pros, du jour au lendemain je me retrouve en pleine opposition qu’avec des pros... Je découvrais ça, je manquais d’expérience. Je me suis servi de ça pour la suite.On nous le dit souvent, oui. Je suis totalement d’accord avec ça. Je ne vais pas le cacher : j’aurais aimé intégrer un centre de formation à l’adolescence. Mais aujourd’hui, je réalise que mon parcours dans le monde amateur me donne de la force, je ne regrette rien. Ces années où je jouais en régional, j’étais plus étudiant que footballeur en vérité. Je ne pensais plus trop au ballon, on s’entraînait une fois par semaine. J’étais en BTS commerce international à Cahors et je rentrais vite le week-end pour voir les copains. J’étais très loin du monde professionnel à cet âge-là.Ça a été un déclic personnel : j’ai eu une prise de conscience. Je me suis réveillé un matin, j’avais mal dormi, je devais aller en cours. Je me suis dit :Je suis rentré le week-end, j’en ai parlé avec mes parents. Je leur ai dit que je finissais mon BTS et que je me consacrais à fond au foot. Et ils l’ont très bien pris. Mon père attendait que je lui dise ça depuis des années.Ils m’ont soutenu à fond dès le premier jour. La saison suivante, je signe à Marmande en CFA2.Surtout que j’ai du sang basque par ma mère ! C’est un très beau club, j’étais content d’y signer. C’était aussi la première fois où je ne faisais que du foot, que ça devenait mon métier.On ne l’exclut pas...Honnêtement, je n’y croyais pas. Depuis mes essais ratés en pro, je me disais que ça ne tournerait pas en ma faveur, jusqu’au jour de cette convocation. Même dans l’avion, je n’y croyais pas. Je restais sur mes gardes. Quand Daniel Cousin m’a appelé, j’étais scotché. Il m’a fait venir et m’a mis dans les bonnes conditions. J’ai même été titulaire dès ma première sélection, j’ai une éternelle gratitude envers lui.Ça fait vraiment bizarre. Les premières minutes, je n’y croyais pas. Je vivais un truc de fou, rien que de m’entraîner avec eux. Mais ça ne reste que du football, donc on s’adapte. Mais les premiers ballons au stade, c’était compliqué. Je n’avais jamais joué devant autant de monde, ma tête tournait un peu. Déjà quand le coach a annoncé le onze de départ, j’ai été dans un état de stress comme je n’en ai jamais vécu de ma vie. Après, on a chanté dans le bus, ça m’a détendu. J’ai eu un peu de mal sur le terrain au début, mais je n’étais pas le seul joueur de N2 et j’ai été très bien accueilli. Il n’y a eu aucun jugement ou mauvais esprit à mon égard.Connaître la sélection, ça m’a aidé, déjà. Après, c’est surtout le club de Clermont, que ce soit le staff, le coach, les joueurs, qui m’ont aidé. Dès la première semaine, le coachm’a dit qu’on avait du temps ensemble pour travailler. Ça m’a fait du bien. Encore aujourd’hui, on parle beaucoup. Clermont, c’était le meilleur club pour m’épanouir en professionnel. C’est un environnement sain, ce qui aide à jouer libéré. On a le temps de travailler, personne ne te met la pression.Je ne trouve pas la marche trop haute, mais ce qui me manque, c’est la réussite que j’ai trouvée aujourd’hui à la CAN. Ça me rappelle ma première saison en Ligue 2 où je mets un but et deux passes décisives, tout en faisant des matchs intéressants. L’année d’après, j’ai grandement amélioré mes stats. Donc je ne me mets pas la pression avec ça.Ouais ! L’année dernière, on a réussi à en mettre tous pas mal sur la ligne offensive, même si on aime bien servir Mohamed. On le met le plus possible dans de bonnes conditions pour qu’il marque, c’est un plaisir de le faire marquer.Je n’ai pas laissé mon club en cours de saison pour être sur le banc et faire acte de présence ! Quand je joue, je dois être performant pour mon pays. Ça tourne plutôt bien, ça fait plaisir d’être récompensé. On ne se fixe pas de limite, on arrive dans les matchs à élimination directe : on sait que sur un match on peut tout faire, donc pour l’instant objectif quart de finale. On a montré contre le Ghana et le Maroc qu’on était là, alors que beaucoup nous voyaient éliminés dès la phase de poules. Ça nous donne encore plus confiance en nous.Je ne savais pas ! Après, si je peux y arriver, pourquoi pas.C’est un poste que je ne connaissais pas vraiment, j’essaye au maximum de m’adapter. Ça a bien fonctionné là, donc forcément j’aime bien. On est plus proche du but, plus amené à être décisif.Tout ça n’a pas empêché le groupe de bien vivre, malgré les fausses rumeurs qu’on a vu tourner sur les réseaux. On se sent bien dans le groupe. Les cas de Covid nous ont un peu étonnés parce qu’on n’a pas eu de symptômes particuliers, pour certains ça a duré un jour ou deux, on ne comprenait pas trop, mais on a fait avec. Et on n’a pas fait qu’ un seul entraînement avant le premier match, c’est faux.Franchement, ils ont eu des moments très compliqués à vivre : ils ont été confinés chacun une semaine dans leur chambre d’hôtel. On leur a diagnostiqué des effets secondaires de la Covid au niveau cardiaque. Ils sont simplement rentrés dans leur club pour soigner ces problèmes. C’est déjà assez difficile pour eux, et là, certains lancent des rumeurs comme ça sur eux. C’est vraiment très petit comme attitude. Nous, on est là pour jouer au foot, et là, ça parle plus de l’extrasportif que de nos belles performances, c’est dommage.On est là pour jouer au foot, pour donner le meilleur pour le Gabon. On est sur le terrain pour ça. On sait ce qu’on a à faire. Contre le Ghana, je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé, je célébrais mon but, je profitais du moment. Je n’ai pas suivi, je préfère ne garder que le positif. Pour les accusations de pédophilie , ça me paraissait important de réagir après ces révélations parce que ces actes atroces, on ne peut pas laisser passer. Quand j’ai appris ça, j’ai attendu de voir si les informations étaient confirmées, je ne pouvais pas ne pas réagir : ça concerne mon pays et mon sport. J’étais choqué.Le pays traverse une période difficile, on se sent en mission pour le pays. De voir les gens fiers nous envoyer des messages sur les réseaux, chanter et danser avec nous devant l’hôtel, ça fait un bien fou.