Jill Scott remporte la version anglaise de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

MDG

Championne d’Europe et des célébrités.Jill Scott a à peine terminé sa carrière de footballeuse qu’elle ajoute une ligne à un autre palmarès. La championne d’Europe en titre (35 ans) vient en effet de remporter la 22saison de l'émission de télé-réalité, une sorte depour people et dont la dernière diffusion en France date de 2019.Ces personnalités sont soumises à différentes épreuves, pour pouvoir remporter de la nourriture pour elles, ou pour le camp des participants. Le public désigne son candidat favori, qui devra se frotter aux mygales, serpents et autres bestioles qui feraient hurler n'importe qui. La dernière célébrité restante est déclarée gagnante de l'émission et porte le titre de « roi » ou de « reine » . Pour cette 22saison, c’est donc Jill Scott qui l’emporte en finale, face à Owen Warner, acteur de la sériesur Channel 4, et Matt Hancock, ancien secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, qui complètent le podium.Sûrement l’expérience de ses deux finales d’Euro (2009 et 2022) qui ont fait la différence.