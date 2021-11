Jeunes joueurs recherchent profs de tactique particuliers

Alors que la tactique est omniprésente sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et les discussions, de plus en plus de joueurs professionnels et en formation prennent ce sujet à bras-le-corps. Pour combler certaines carences et progresser, certains se tournent vers des structures privées pour progresser tactiquement, comme Tacompo. Cette agence de conseil et d'optimisation de la performance a saisi un marché en plein essor. Son but est d’accompagner joueurs, coachs et dirigeants du football, à travers l’analyse vidéo individuelle.

« Ça m’a déjà aidé à progresser, surtout au niveau du placement sur le terrain. En fait, Benjamin identifie mes erreurs, et avec l’image et le texte où c’est expliqué, je comprends mieux. »

Un moyen de passer un cap individuellement

Marre de la lecture de comptoir

« Tout ce que j’ai à dire aux joueurs que je suis, il le dit et avec un support de qualité. Avant, il m’arrivait de filmer des actions avec mon téléphone et de les commenter pour expliquer un truc ou deux. »

La France, en retard sur le travail vidéo ?

« À Reading, on était cinq à se consacrer uniquement à l’analyse vidéo. En France, il y a encore trop de clubs professionnels où une seule personne est dédiée à ce domaine. »

Lucas*, 16 ans, évolue en U17 nationaux dans le centre de formation de l’un des plus grands – et des plus riches – clubs français. Tout porte à croire que ce jeune latéral droit qui se définit comme, est parfaitement accompagné dans sa progression par le club dont il porte les couleurs depuis l’été 2020. En réalité, pas totalement. Arrivé en tant que joueur de couloir à vocation offensive, Lucas a été replacé défenseur droit en début de saison. C’est le besoin d’adaptation à son nouveau poste qui l’a poussé, avec son agent, Mikel-Ange Ehueni, à se tourner vers Tacompo, une nouvelle agence de conseil en performance sportive., explique l’agent de Lucas.Début octobre, Benjamin Charier, le fondateur de l'agence, fournit alors un premier audit au joueur, via les vidéos des matchs qu’il récupère – difficilement dans les catégories jeunes – et décèle ses points forts et points faibles., glisse le Nantais de 32 ans. Sur les analyses vidéo, montées et fournies par Benjamin à Lucas, on voit une sélection de phases de jeu dans lesquelles le jeune footballeur a le ballon ou participe de près à l’action. À un instant T, l’image se fixe, et la vidéo passe en format « palette tactique » . Des zones libres coloriées, des flèches indiquant différents appels possibles et quelques phrases de décryptage apparaissent., commente l’analyste vidéo.Le latéral droit a reçu trois vidéos démonstratives., avance Lucas. En championnat, son équipe évolue à quatre défenseurs et celui qui apprivoise encore sa nouvelle position aspire à. Sur son côté droit, son poste plus défensif lui, car il aC’est aussi sur ça que la collaboration avec Tacompo repose., décrit-il. À travers son travail, Benjamin Charier. Selon l’analyste,Qu’ils soient professionnels ou en centre de formation, les joueurs ont des acquis techniques certes à améliorer et à entretenir au quotidien, mais, estime Mikel-Ange Ehueni. C’est pourquoi, juge-t-il,. En tout cas, c’est le leitmotiv de Benjamin Charier. Cet autodidacte,, a changé sa façon de consommer le football depuis le début de la crise de la Covid-19 :De là, il commence à se plonger dans la tactique du football, à lire des bouquins et ouvre un compte Twitter à la rentrée 2020 sur lequel il poste ses premières analyses du jeu en vidéo.Les retours sont positifs, à tel point qu’il a le sentiment que son boulot comble un certain manque., replace-t-il.Au fil des mois, son nombre d’abonnés grimpe sur le réseau social à l’oiseau bleu.ironise-t-il.Aujourd’hui, l’agence grossit tranquillement :. Parmi ses premiers clients, Mikel-Ange Ehueni a connu Benjamin Charier sur Twitter., développe l'agent.Le fait de pouvoir visionner le décryptage n’importe quand et en illimité est apprécié par Lucas. Il peutà son rythme. Tandis que le travail vidéo effectué dans son club,, concerne uniquementet le système de jeu global de l’équipe. Pour le jeune défenseur français,. L’accompagnement tactique individuel en plus des séances collectives,, considère Benjamin Charier, qui a sauté sur un marché en pleine expansion. Cela montre certaines carences dans les clubs professionnels,. Toutefois, ce travail demande beaucoup de moyens humains et a fortiori financiers., se demande Mikel-Ange Ehueni.Emmanuel Boudine, ancien analyste vidéo au sein du club Reading FC, dresse le même constat. L’entraîneur du modeste club girondin Saint-André de Cubzac (R2) a démarré le coaching à 25 ans en région parisienne avant de traverser la Manche pour officier dans des académies de football. En Angleterre, il poursuit son chemin au centre de formation de Reading, jusqu’à ce qu’on lui propose de prendre les rênes de l’analyse vidéo de l’équipe féminine qui évolue en Women’s Super League., glisse-t-il.Pendant ces cinq années passées à 70 kilomètres à l’ouest de Londres, Emmanuel Boudine travaille ses analyses vidéo(Charier). Ce qui le pousse à comprendre que même des joueurs professionnels, dans un bon cadre,Parmi ceux qui se sont récemment attachés les services de Tacompo, mais qui n’ont pas souhaité intervenir,, Benjamin Charier note surtout des joueurs. Il décrit des jeunes qui ont soif de performer, et dontexiste bel et bien. Bien que certains clubs, comme le MHSC en France qui emploie trois analystes, proposent à leurs joueurs des suivis par poste : des séances vidéo dédiées aux attaquants, aux milieux, aux défenseurs. Dans le but de les intégrer au mieux au système mis en place et par la suite au groupe professionnel. S’ajoute à ces facteursénumère Emmanuel Boudine. Il s’agit de répondre aux exigences du football moderne et de ses systèmes de jeu modulables, à la concurrence féroce et à l’importance des datas, du nombre de courses, des statistiques., tranche Mikel-Ange Ehueni. Les clubs aussi.