Galtier, Mbappé et les rires qui passent mal

La séquence fait le tour d'Internet depuis ce lundi fin d'après-midi : on y voit Christophe Galtier et Kylian Mbappé, en conférence de presse d'avant-match entre le PSG et la Juventus, prendre à la légère et même à la rigolade une question sur la polémique engendrée par leur trajet en jet privé pour rejoindre Nantes le week-end dernier. Une incroyable erreur de communication.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ? ? https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

? Christophe Galtier sur les trajets du PSGSuivez la conférence de presse en direct > https://t.co/3lPHWoekOf pic.twitter.com/gyVqvemKKE — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2022

Une polémique peut s'envoler plus vite qu'un jet privé. Lors de la conférence de presse d’avant-match entre le PSG et la Juventus, Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont offert un drôle de sketch pas très marrant à l’assistance. On rembobine la polémique : comme les comptes des réseaux sociaux de joueurs ont horreur du vide, Marco Verratti poste une video de ses coéquipiers Marquinhos et Neymar dans le jet privé, donc, que les parisiens ont emprunté pour se rendre à Nantes. Les polémiques pouvant naitre sur n’importe quel terreau, que n’avait pas fait là le milieu italien... Ce lundi, un ponte de la SNCF, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, se fendait d’un tweetPlusieurs lectures peuvent être adoptées. Soit l’on met en avant le caractère peut-être un poil démagogique de la démarche, qui vise à pointer une nouvelle fois du doigt les méchants footballeurs multimillionnaires qui en plus se permettent de bousiller la planète. Soit on envisage qu’il y a, malgré tout, derrière ce fait et cette sortie un réel sujet. Un sujet de société duquel les athlètes de haut niveau, les stars et les puissants, comme tout un chacun, ne sont pas dispensés. Factuellement, c’est vrai, Paris-Nantes peut se faired’après SNCF Connect (bon, ça ne compte sans doute pas le temps qu'il faut passer dans les méandres de l'application, c'est vrai). Ce qui ne paraît pas insurmontable et ce qui est toujours plus agréable que quatre heures de car via l’A11 ou 77 heures de marche via la D26 d’après Google Maps. 2h11, c’est sans doute un peu plus que les dizaines de minutes ou la petite heure que doivent prendre les jets privés pour relier les grosso modo 400 bornes qui séparent les deux villes, mais ce n’est humainement et dans l’inconscient collectif pas du domaine de l'impensable.Retour à ce lundi, fin d’après-midi. Au moment où le journaliste demande, légitimement au regard de l’actualité et de la petite ampleur qu’a pu prendre le tweet, quelques jours après la mini-affaire autour des voyages en avion très gourmands de Lionel Messi,, l’entraîneur du PSG s’est fendu, après quelques instants de rigolade et d'échanges de regards hilares, comme deux mômes contents de leur mauvais coup, comme pour surjouer un peu leur complicité, d’une « punchline » qui allait faire rapidement le tour des Internets :Lol. Mdr. Ahah. Tout le monde rigole ? Bah, pas vraiment, non.Évidemment, Christophe Galtier, Kylian Mbappé ou n’importe quel autre membre du PSG peut être d’accord ou en désaccord avec la proposition de M.Krakovitch. Ils peuvent même, pourquoi pas, avoir des arguments solides et recevables pour expliquer pourquoi les joueurs professionnels, tout du moins ceux du PSG le cas échéant, se déplacent plutôt par les airs que par les rails. La sécurité, la praticité en matière de logistique, voire éventuellement une bataille de chiffres sur la réalité d’une vraie plus-value écologique d’un dispositif de train spécialement déployé pour eux. Ils peuvent avoir des excuses, des prétextes, des justifications de n'importe quel ordre. Plus simplement, ils peuvent botter en touche comme ils savent parfois le faire, ou sortir un peu la langue de bois, assurer qu’ils comprennent l’émoi que cela peut créer dans la société actuelle confrontée au dérèglement climatique, préoccupée par les questions écologiques après un été inquiétant, et proposer de réfléchir à des solutions alternatives. Par exemple, hein.Mais non, patatras, au prix d’une incroyable erreur de communication, les deux interviewés ont opté par la plus mauvaise de toutes les solutions qui s’offraient à eux : la moquerie et la dérision. Au risque de remettre une pièce dans la machine à procès en déconnexion qui est régulièrement fait au monde du foot professionnel. C’est dommage. S’ils prenaient le TGV, les joueurs du PSG pourraient se payer les prix au wagon-bar et la mauvaise qualité du Wifi. Là, ça intéresserait tout le monde. Et ce serait même vraiment un peu drôle, pour le coup.